Vargas Llosa ti insegna a scrivere un romanzo per 599 euro

Mario Vargas Llosa Compirà 87 anni il prossimo marzo, ma questo non sarà, tutt’altro, un impedimento per continuare a godersi la sua vera passione: letteratura.

Nelle scorse ore è stato svelato come sarà suo nuovo progetto. Il Premio Nobel firmato per Diagonaleuna piattaforma di e-learning del gruppo editoriale Penguin Random House, che ha lanciato un nuovo corso in cui il peruviano servirà come visiting professor.

Dove Diagonale Questo progetto è stato così definito: «Questo corso è basato sul libro Lettere a un giovane romanziereMario Vargas Llosa, Premio Nobel, È per tutte le persone che si chiedono come nascono i romanzi e come vengono scritti.. Questo non è un corso per imparare a scrivere, ma un laboratorio per riflettere sul mestiere di scrittore. È senza dubbio un luogo di incontro per chi è colpito dall’illusione della narrazione».

La letteratura dei grandi nomi del settore. Oltre a Mario Vargas Llosa, altri personaggi come Javier Cercas, Juan Gabriel Vazquez, Alonso Cueto, Hector Abad Fasciolence. anche Gioconda Bailey. Parteciperà e seguirà anche lo scrittore Raúl Tola, Direttore della Cattedra Vargas Llosa.

Questa dottrina ha già un layout di design. Il corso è previsto Inizia il 16 gennaio e dura dieci settimane, fino al 26 marzo circapoco dopo il compleanno della coppia Elisabeth Pressler. Contiene dieci gruppi di contenuti, che inizieranno con un’analisi approfondita del lavoro di Mario Vargas Llosa.

Ispirato dal lavoro dello scrittore, la formazione sarà completata dalle riflessioni dell’autore sulla professione di scrittore nel suo lavoro. Lettere a un giovane romanziere. Allo stesso modo, gli studenti saranno in grado di coprire altre questioni come Il potere della persuasioneE lo stile di qualsiasi opera letteraria e la tecnica della narrazione e il rapporto tra il narratore e la realtà.

Per finire, verranno ripassati alcuni concetti finali della tecnica letteraria raccolta che i partecipanti sapranno tenere Apertura di un dialogo con Mario Vargas Llosa Analizzeranno gli sviluppi e le scoperte durante l’intero processo di apprendimento. Verranno letti due classici: gli assassinidi Ernest HemingwayW Felice estate La signora Forbes, di Gabriel García Márquez.

Quanto costa e come iscriversi

Tutti coloro che desiderano immergersi in questa avventura letteraria devono registrarsi su pagina web. La quota di iscrizione è di 599 euro. Il periodo di registrazione è aperto fino a poche ore prima dell’inizio del corso. Un’opportunità imbattibile per chi cerca un approccio alle pagine letterarie per mano dei grandi.

Mario Vargas Llosa parla di uno degli autori più prolifici e rispettati del ventesimo secolo e parte del ventunesimo secolo. Ha vinto i più importanti premi letterari, Dal Premio Leopoldo Alas al Premio Cervantes, Príncipe de Asturias, PEN/Nabokov e Grinzane Cavoursupera il Premio della Critica.

vita piena

Senza perdere un briciolo di entusiasmo per la letteratura, il pluripremiato scrittore combina il suo lavoro professionale con una vita personale a tutti gli effetti. Una volta terminato il frenetico processo di divorzio Patrizia LosaHa ricostruito la sua vita Accanto a Isabel Ressler. La regina di cuori e il peruviano hanno iniziato una storia d’amore nel giugno 2015, che è stata scoperta dalla sua ex moglie attraverso i media. Una relazione che ha fatto sì che i loro nomi conquistassero tutti i titoli dei giornali.