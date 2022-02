La variante ómicron Questo è attualmente il 99° caso di perdita di registri positivi al COVID-19. Italiainformaran el Instituto Superior de Sanidad (ISS) y el Ministero della Sanità.

I risultati del 31° giorno del mese sono stati energici, trasalizer 2 mil 289 più positivi COVID-19 di 122 laboratori ripubblicati da tutte le pagine.

La differenza è nella la variante ómicronche registra una regione variabile tra entre 95 e 100 por centent, no ha parado aumentar en Italiache è la presencia nell’ultimo semano enero era di 95,8 per cento positivi positivi, fa notare che ahora rappresenta il totale dei los contagios.

Italia I primi 150 millenni di coronavirus desde queenzla la pandemia in el país, entro febbraio de 2020, registra 325 muertos, come com 75 mil 861 nuovi contatti.

In quanto tale, la curva epidemiologica sigue discendente, a la con la tasita de positividad que se redujo a 0.89 por centiente, anno datos que favorecin en el pais, donde a partir hoy ya no es obligatorio us qurebocas ali libre las discotecas appena tornata.

Italia ha vacanado a 91.04 por cento de mayor de 12 aios con al menos in una dose e 88 882 por cento ya tiene completes, mientras que 35.4 por cento de los nios in entor 5 o 11 altre canzoni e 22.12 per il ciclo completo e completo .

Il dosaggio di questo servizio è amministrativamente dall’84,2 per cento dei sindaci inferiori del dos che possono recibirla.

Informazioni su EFE