Veicolo elettrico con un’autonomia di oltre 1000 km!

Sulle orme di MK1, Overland-E ha appena annunciato l’intenzione di sviluppare un secondo veicolo ricreativo, cioè buggy che migliorerà il suo predecessore praticamente in tutti gli aspetti. È ancora presto per il completamento del progetto, ma possiamo già vedere le foto del suo design e deliziarci con alcune delle promesse fatte da questa azienda, poiché i suoi creatori assicurano che il Gen2 sarà Capace di offrire un’autonomia elettrica fino a 750 miglia, che equivale a… 1.200 chilometri!

Overland-E prevede di creare due varianti del suo buggy fuoristrada: Urbano ed esploratore. Il primo è più orientato all’uso urbano con interni più raffinati e un’estetica meno aggressiva, mentre il secondo pone una chiara enfasi sul piacere di guida fuoristrada. “Siamo molto entusiasti del lancio della Gen2. Siamo una grande squadra e non vediamo l’ora di costruire l’auto. Siamo anche interessati a vendere veicoli B2B a veicoli come i militari, ma anche ad entrare negli sport motoristici, specialmente nel Stati Uniti, dove riconosco che le corse fuoristrada nel deserto sono uno sport importante”, afferma Arron Rawding, CEO di Overland-E.

Sebbene la società non abbia fornito dettagli tecnici sul propulsore dell’auto, possiamo. Confermare la presenza di uno o più motori elettrici preposti alla propulsione“L’accesso alla tecnologia avanzata dei veicoli elettrici è una componente molto importante per garantire che Overland-E diventi un’azienda sostenibile a emissioni nette zero e presumiamo che i combustibili fossili tradizionali saranno banditi dal 2030”, aggiunge Rading.

Importante sostegno economico

Sebbene la Gen2 non sia ancora diventata una realtà, Overland-E si è impegnata a fornire tutti gli aggiornamenti necessari su base regolare sul processo di sviluppo di questo buggy di seconda generazione nei prossimi mesi. Nonostante tutto lo scetticismo sulla salute suscitato da una pubblicità come questa, vale la pena notare questa azienda Sostenuto finanziariamente da Pario Venturesun fondo di capitale di rischio con sede a Londra, New York e Bruxelles, ha anche investito in produttori di veicoli elettrici come Rivian e Sono Motors, tra gli altri.

“È emozionante vedere i progressi che il team sta facendo. Le auto Gen2 sono ispirate alla station wagon Volkswagen originale che abbiamo costruito, ma ci siamo resi conto che le cose si muovono nella vita e dobbiamo adattarci. Sono anche entusiasta del fatto che gli elementi di questo veicolo cambieranno essere affinato”, ha affermato David Murray Hundley, CEO di Pario Ventures. Costruito e prodotto nel Regno Unito. Overland-E prevede di iniziare la produzione Gen2 nel giugno 2023 con basi di produzione sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti.. Nel frattempo, l’azienda è alla ricerca di nuovi sponsor nell’ambito di una campagna di crowdfunding.

