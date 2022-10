Velez ha vinto il raro duello con il bastone dopo la sua bassa stagione con un attacco basso

Philadelphia — I San Diego Padres e i Philadelphia Phillies si sono uniti per segnare sette punti e mettere 11 corridori alla base nel primo inning e un totale di 16 inning e 19 successi nella gara 4 della National League Championship Series, sabato al Citizens Bank Park, un’anomalia nella postseason.Una stagione segnata da bassissima criminalità.

2 relativo

inizio Reese Hoskins Ha colpito due volte in casa e ha guidato in quattro corse, tutte stelle Bryce Harper Inserisci due parentesi e premi due, incluso il vincitore, e Kyle Schwarber S JT Realmoto Gli Homers hanno vinto in solitaria quando i Phillies hanno vinto 9-6 e sono passati alla vittoria per avanzare al loro primo campionato del mondo dal 2009.

Per i genitori, domenicani Mane Machado S Giovanni Soto colpire fuoricampo e Brandon Drury doppia alba.

La quinta partita si terrà domenica pomeriggio sullo stesso palco. giapponese tu derviscio E l’americano Zach Wheeler Ripartiranno la loro prima partita, che Philadelphia ha vinto 2-0 martedì al Petco Park di San Diego.

Dopo che i primi battitori si sono ritirati facilmente, i mancini Billy Walter Ha concesso quattro punti e la post-stagione ha segnato 51 partite per la franchigia di San Diego. Machado si è scontrato con Homer da solo, Drury ha guidato in due con doppio e la SS Ha Seung Kim Quest’ultimo è stato prodotto con un unico brano.

Foto di AP / Matt Slocum

Ma Velez non ha avuto paura e ha punito i principianti Mike Clevenger Con tre run e tre colpi per mandarlo in bagno senza riuscire a cristallizzarsi. Hoskins si è schiantato contro la doppia corsa di Homer e Harper ha guidato nell’altra con una doppia.

Per la prima volta dalla quarta partita dei Mondiali del 1932, entrambi i giocatori alle prime armi non hanno superato i playoff del primo tempo. In quell’occasione Johnny Allen concesse quattro run e si guadagnò due contendenti per i New York Yankees, mentre Guy Bush si ritirò con un solo gol e un gol contro di lui, per i Chicago Cubs.

LaLiga, Liga MX, Bundesliga, MLS, MLB, UFC, Boxe, migliaia di eventi live, serie originali esclusive e molto altro, tutto in HD. Iscriviti qui

Philadelphia ha pareggiato 4-4 in Gara 4, ma Soto ha colpito Homer in due round, la sua prima partita della post-stagione, fuori dalla discarica. Brad Mano Nel quinto inning per dare a Padres un vantaggio di 6-4. Hoskins non ha perso tempo e alla fine di quell’episodio, con un compagno di squadra a bordo, ha fatto il suo secondo fuoricampo stasera per pareggiare 6-6.

La seconda doppietta di Harper nel gioco ha spinto in vantaggio e Nick Castellano Ha aggiunto una canzone che ha guidato in Harper’s. Schwarber ha portato una palla al centro del campo in fondo alla sesta e un altro Realmuto a sinistra nella settima per aumentare il vantaggio della squadra di casa.

Il San Diego Bullpen, che ha consentito due round negli ultimi 26 2/3 inning e ha avuto un’ERA di 1,91 in 10 partite, è stato colpito per sette colpi e sette punti in otto round. Questa è la terza volta che la franchigia concede 10 o più round in una partita di playoff.

Foto di AP / Matt Rourke

Il primo tempo, durato 49 minuti, e l’intera partita di sabato a Philadelphia, ad eccezione del periodo post-stagionale caratterizzato da massiccia anemia offensiva.

Includendo la chiusura degli Houston Astros per 4-0 contro gli Yankees per prendere un vantaggio per 3-0 nella AL Championship Series, i battitori della Major League si uniscono per raggiungere .212 con .281 OBP e .641 OPS nella postseason.

Se vuoi ottenere le migliori informazioni dal mondo dello sport, scarica subito l’app.

espn.com/app »

Gli Yankees, conosciuti come “The Bronx Bombers” per la loro storica forza con la lavorazione del legno, hanno segnato 0,116 con 94 colpi in otto partite. Nella finale della Young Arena contro gli Astros, i giocatori di New York hanno segnato 12 colpi e 41 colpi e la squadra ha segnato solo due punti.

Houston è 6-0 e una vittoria di distanza dal giocare alla sua quarta World Series dal 2017, nonostante abbia segnato 0,22 con 25 volte in 246 partite. I Phillies hanno segnato 0,239 con 53 strike e 86 strike in 11 partite, mentre i Padres hanno segnato 0.232 con 112 strike in 11 partite.

E mentre il dominio del tiro (3,42 ERA con 9,8 colpi ogni nove inning) nella post-stagione è sbalorditivo, non è lontano da quello che è appena successo nella normale serie del Grande Slam.

Durante la stagione 2022, i battitori hanno avuto il colpo medio più basso (.243) da quando l’heap è caduto nel 1968 e il peggior OBP (.312) dal 1972 (.311). Inoltre, hanno ricevuto 40.812 scioperi, il terzo numero più alto di sempre.

Individualmente, Harper si distingue tra i battitori con non meno di 20 apparizioni post-stagione quest’anno. Harper colpisce .410 (.439 OBP e 1.311 OPS) con sei coppie, quattro fuoricampo, nove RBI e otto punti con 39 battute.