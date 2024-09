Velocità e forza con lo sconto di 101 euro

Uno dei mid-range più interessanti presentati da OnePlus scende di prezzo su AliExpress

Puoi rinnovare il tuo vecchio cellulare senza spendere molto grazie ad una delle offerte di AliExpress. Hai la possibilità di portarti a casa OnePlus Nord 4 per 498 eurouno dei prezzi più bassi finora per la sua fantastica versione con 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione. Ma il bello non finisce qui, perché con l’aiuto di potrai anche usufruire della spedizione veloce e gratuita Piazza AliExpress. Non dovrai preoccuparti di nulla.

La nostra scelta È arrivato sul mercato non molto tempo fa al prezzo di 599 euroDa allora il loro prezzo è gradualmente diminuito e sono diventati un vero dessert. Infatti, hanno anche una vendita su Amazon, Dove puoi trovarlo per gli stessi € 498?. Dotato di una scheda delle funzionalità molto completa, ti permetterà di muoverti agevolmente nella tua vita quotidiana e divertirti senza preoccupazioni. Queste sono tutte le sue caratteristiche.

Tutto quello che guadagni con un cellulare OnePlus

Davanti a questa bella vita mobile Schermo da 6,74 pollici Dove puoi goderti facilmente quella serie che ti ha colpito. Inoltre, si muove senza intoppi grazie a Frequenza di aggiornamento 120 Hzqualcosa che non può più mancare in nessuno smartphone che si rispetti.

Anche il tuo cervello fa un ottimo lavoro, ha un processore che garantisce che tutto funzioni come dovrebbe. Stiamo parlando di Snapdragon 7+ Gen 3 creato da Qualcommun chip a 8 core che abbiamo avuto l’opportunità di testare su dispositivi come il Motorola Edge 50 pro. Tieni presente che viene fornito con ben 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione, quindi non sarai mai a corto di spazio.

Se la fotografia è la tua passione, puoi anche trarre molti vantaggi da questo smartphone OnePlus. Vivono nella parte posteriore Due fotocamere in grado di fare un buon lavoro in tutti i tipi di scenari. Troviamo un sensore principale da 50 megapixel e un sensore grandangolare da 8 megapixel. Frontalmente, invece, è presente un sensore da 16 megapixel firmato Sony.

Sei un utente esigente? Non hai nulla di cui preoccuparti, La batteria di questo telefono OnePlus ti accompagnerà nei giorni più difficili. Ha una capacità di 5500 mAh ed è in grado di caricarsi alla massima velocità grazie alla sua potenza di 100W. Cosa sembra buono? Non andrai mai più a lezione o al lavoro di fretta con solo il 15% della batteria.

Non c’è molto da aggiungere, lo smartphone cinese ha una scheda completa delle caratteristiche in cui puoi trovare tutto il necessario per muoverti con impatto ogni giorno. Lo rende tale l’ottimo rapporto qualità prezzo Un ottimo acquisto per meno di 500 euroNon lasciarla scappare. Il prezzo può aumentare nuovamente in qualsiasi momento.

