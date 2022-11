Vendita auto – Italia – Ottobre 2022: Jeep Renegade, B-SUV Leader

Ad ottobre 2022 le vendite di auto in Italia si sono attestate a 115.827 unità. Il numero di auto nuove immatricolate rappresenta una crescita del 14,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Jeep Renegade è il SUV più venduto.

Dopo aver moderato la crescita Vendita a settembre, ritrovando il ritmo in vista del periodo di fine anno. Purtroppo, nonostante i buoni risultati degli ultimi mesi, i dati cumulativi di vendita continuano a riportare dati negativi. Nel frattempo Tra gennaio e ottobre le immatricolazioni di auto nuove sono state 1.091.894 unità, in calo del 13,8%. rispetto al 2021.

FIAT Panda è l’auto più venduta in Italia nell’ottobre 2022

Quali sono i migliori modelli? Il Classifica delle auto più vendute in Italia Nel mese di ottobre fornisce importanti aggiornamenti sulle precedenti edizioni di questo elenco di consegna mensile. Ora, non c’è nulla di nuovo in questo modello leader di mercato con il pugno di ferro. Ancora una volta, il Vittoria a lui Fiat Panda.

Il Secondo posto per la Lancia Ypsilon. E chiudendo il palco, dentro Terzo, abbiamo Jeep Rinnegato. Il modello Jeep può vantare di essere il SUV più amato dai conducenti italiani. Cogliendo l’attimo, ha scalato la classifica e, tra l’altro, si è infilato nella Citroen C3. Un veicolo utilitario francese viene lasciato al cancello del palco. Proprio davanti alla FIAT 500 (5°).

Indubbiamente, le prestazioni di Toyota Yaris Cross (7°), Renault Clio (10°) e soprattutto TR 4.0 (16°) sono notevoli. È il modello più popolare di TR Automobiles. Un altro nuovo arrivato nel mercato italiano, l’MG ZS (23°), è riuscito a sfondare nella top 25.

Vendite per modello

Le auto più vendute nel mercato italiano:

classifica modello Vendita 22 ottobre Saldi 2022 (gennaio-ottobre) Classifica 2022 (gennaio-ottobre) 1 Fiat Panda 8.336 87.845 1 Due Lancia Ypsilon 3.662 34.778 Due 3 Jeep Rinnegato 3.565 23.773 7 4 Citroen C3 2.959 27.786 4 5 Fiat 500 2.940 29.929 3 6 Ford Cougar 2.917 25.364 6 7 Toyota Yaris Croce 2.586 21.856 10 8 Dacia Sandero 2.473 27.360 5 9 Toyota Yaris 2.311 21.868 9 10 Renault Clio 2.254 14.104 Venti undici Toyota Aygo X Cross 2.077 11.515 24 12 Impugnatura Renault 1955 21.787 undici 13 Dacia Spolverino 1.836 21.227 12 14 Volkswagen T-Cross 1.822 15.579 17 Quindici Volkswagen T Roc 1.776 21.034 13 16 RD 4.0 1.752 9.455 33 17 Peugeot 208 1.606 22.391 8 18 Peugeot 2008 1.596 14.273 19 19 Jeep Compass 1.439 19.066 Quindici Venti Volkswagen Golf 1.407 10.863 26 Ventuno mercedes gl 1.345 8.230 41 22 Kia Sportage 1.340 11.076 25 23 MGZ 1.326 – – 24 Citroen C3 Aircross 1.321 12.525 Ventuno 25 Audi Q3 1.300 10.664 28

Vendo per marca

Record raggiunti dai produttori sul mercato italiano:

classifica marca Vendita 22 ottobre Saldi 2022 (gennaio-ottobre) Classifica 2022 (gennaio-ottobre) 1 FIAT 13.377 152.334 1 Due Toyota 9.032 74.838 3 3 Volkswagen 8.633 86.218 Due 4 Guado 6.611 63.722 4 5 Renault 5.838 49.232 7 6 Audi 5.438 44.936 9 7 Citroen 5.374 48.688 8 8 Peugeot 5.118 58.741 5 9 Jeep 4.984 55.242 10 10 Dacia 4.889 55.242 6 undici La BMW 4.814 38.977 undici 12 Mercedes 4.455 37.478 13 13 anatra 4.058 35.115 14 14 Hyundai 3.693 33.713 16 Quindici Lancia 3.653 34.770 Quindici 16 Opale 3.435 38.747 12 17 automobili TR 2.695 19.114 19 18 Mini 1999 13.656 Ventuno 19 Skoda 1.835 20.624 18 Venti Nissan 1.778 21.462 17 Ventuno Suzuki 1.729 17.182 Venti 22 Alfa Romeo 1.642 11.150 24 23 Garage Morris 1.482 5.534 29 24 Volvo 1.475 11.546 22 25 Cupra 1.028 9.768 25 26 Link & Co. 930 3.379 3. 4 27 Posto a sedere 838 11.349 23 28 Mazda 797 7.555 26 29 Land Rover 728 6.849 27 30 catapulta 708 6.650 28 31 Porsche 576 5.401 30 32 DS automobili 470 4.760 31 33 inteligente 470 3.859 33 3. 4 Maserati 356 2.142 36 35 Lesso 245 2.677 35 36 Giaguaro 177 2013 37 37 Mitsubishi 114 1962 38 38 Subaru 109 1.389 39 39 Mahindra 53 705 40 40 Ferrari 41 591 41 41 Lamborghini 35 294 43 42 Tesla 30 3.926 32 43 Sangyeong 18 340 42 44 Aston Martin 4 46 44 Quattro. Cinque Grande Muraglia 39 Quattro. Cinque – (altre marche) 63 953 – READ L'Italia festeggia il 1 maggio tra dubbi e paure

Per quanto riguarda la lista Il Marche di auto Molto popolare in Italia Ci sono anche cambiamenti. La FIAT ha vinto mentre Toyota e Volkswagen sono rispettivamente seconda e terza.