Vendite auto – Italia – Settembre 2023: Jeep Avenger protagonista

A settembre 2023 le vendite di auto in Italia hanno registrato un totale di 136.283 unità. Se confrontato con i dati ottenuti nello stesso periodo dell’anno scorso, il numero di record si traduce in una crescita del 22,8%. Jeep Avenger è uno dei modelli più importanti entrati nella top 10.

Il mercato automobilistico italiano accelera la sua crescita questo mese Settembre 2023. IL Vendite di auto in Italia Il totale è stato calcolato 136.283 unità. Il numero di auto immatricolate rispetto al numero di auto immatricolate nello stesso periodo dell’anno precedente si traduce in un aumento significativo. aumentato del 22,8%. La crescita è significativa se prendiamo in considerazione i dati del mese di agosto.

I dati cumulativi sulle vendite mostrano un andamento altrettanto positivo. tra mesi A gennaio e settembre le immatricolazioni di nuove auto sono state pari a 1.176.882 unità, in aumento del 20,6%. Questo è nel 2022.

FIAT Panda è l’auto più venduta in Italia a settembre 2023

FIAT Panda è l’auto più venduta in Italia a settembre 2023

Quali sono le migliori auto? Se lo consideriamo Classifica delle auto più vendute in Italia Settembre ci riserverà più di una sorpresa. Ora, non vi è alcun cambiamento in questo modello leader di mercato con il pugno di ferro. E, ancora (ce ne sono già alcuni), La vittoria va alla FIAT Panda.

A notevole distanza, all’interno Il secondo posto è Dacia Sandero. Chiusura del palco, dentro Il terzo posto è la FIAT 500. Ai cancelli del podio c’è la veterana Lancia Ypsilon, che a settembre ha conquistato il titolo di SUV più venduto in Italia, davanti alla Toyota Yaris Cross.

Jeep Avenger (8°) è uno dei migliori modelli. Il SUV più piccolo (e più conveniente) di Jeep continua a scalare le classifiche. Si comportò così bene che entrò nella top 10 delle auto più apprezzate dagli automobilisti italiani. A proposito, non possiamo ignorare il fatto che MG ZS (14°) ha prevalso su Dacia Duster (17°).

Confronto video FIAT 500 vs KIA Picanto. Lotta tra auto in città

Vendite per modello

Le auto più vendute nel mercato italiano:

classifica modello Saldi set’23 Saldi 2023 (gennaio-settembre) Classifica 2023 (gennaio-settembre) 1 FIAT PANDA 9.469 73.371 1 2 Dacia Sandero 4.033 35.960 2 3 Fiat500 3.893 28.232 4 4 Lancia Ypsilon 3.790 33.657 3 5 Toyota Yaris Croce 3.581 25.698 5 6 Citroën C3 3.456 22.044 12 7 Volkswagen T-Roc 2.984 24.857 6 8 Jeep Vendicatore 2.980 13.723 25 9 Ford Coguaro 2.969 23.025 9 10 Peugeot 208 2.922 18.509 13 undici RenaultClio 2.732 17.567 17 12 Peugeot2008 2.515 17.464 18 13 Renault Captor 2.411 22.444 10 14 MGZS 2.404 13.373 27 Quindici Toyota Aygo X Cross 2.137 10.040 3.4 16 Opel Corsa 2.129 18.375 14 17 Dacia Duster 2.060 23.397 8 18 Toyota Yaris 1921 18.172 Quindici 19 FIAT 500X 1.890 22.263 undici Venti Nissan Qashqai 1.800 15.013 Ventuno Ventuno Volkswagen T-Cross 1.694 15.887 Venti 22 Jeep Rinnegato 1.683 24.542 7 23 KIA Sportage 1.648 14.826 22 24 Bussola Jeep 1.575 18.105 16 25 VolkswagenPolo 1.507 13.377 26

Vendita per marca

Primati raggiunti dai produttori sul mercato italiano:

classifica marca Saldi set’23 Saldi 2023 (gennaio-settembre) Classifica 2023 (gennaio-settembre) 1 FIAT 16.137 132.726 1 2 Toyota 10.315 71.532 3 3 Volkswagen 10.124 93.182 2 4 Renault 6.755 57.570 7 5 Guado 6.669 63.219 6 6 Peugeot 6.659 64.214 5 7 Dacia 6.441 64.490 4 8 Jeep 6.069 54.867 8 9 Mercedes 5.515 37.877 12 10 Audi 5.513 51.395 9 undici La BMW 5.101 43.841 10 12 Citroen 5.075 39.793 undici 13 ANATRA 4.146 35.997 13 14 Hyundai 4.042 35.863 14 Quindici Opale 3.840 35.845 Quindici 16 Lancia 3.790 33.658 16 17 Suzuki 3.549 26.165 18 18 Nissan 3.474 26.496 17 19 Skoda 3.067 25.362 19 Venti Morris-Garage 2.875 21.051 Venti Ventuno Alfa Romeo 2.187 20.110 Ventuno 22 Cupra 1.847 12.556 25 23 Mazda 1.376 11.358 27 24 Volvo 1.317 13.013 24 25 Land Rover 1.241 7.690 29 26 Mini 1.201 14.520 23 27 Automobili TR 1.196 19.650 22 28 Posto a sedere 1.010 9.513 28 29 catapulta 909 4.629 32 30 Tesla 906 12.032 26 31 Porsche 693 5.559 31 32 EVO 536 4.585 33 33 DS Automobiles 487 5.760 30 3.4 Lexus 486 2.799 37 35 accorto 466 3.470 3.4 36 Maserati 364 3.063 36 37 Giaguaro 202 1.437 39 38 Subaru 153 1978 38 39 stella polare 134 767 41 40 Collegamento & Co 65 3.236 35 41 Mitsubishi 53 927 40 42 Sangyeong 53 251 Quattro. Cinque 43 Ferrari 48 524 43 44 Mahindra 33 573 42 Quattro. Cinque Lamborghini 23 310 44 46 Aston Martin undici 77 46 47 Grande Muraglia 0 0 47 – (altre marche) 130 1.352 – READ I nigeriani Osimhen e Lugman sono in testa alla classifica marcatori italiana

Lista di Marche di auto più vendute in Italia Non mostra cambiamenti significativi. La FIAT ottiene la decima vittoria L’azienda italiana ha superato Toyota e Volkswagen conquistando rispettivamente il secondo e il terzo posto. Alle porte di questa piattaforma c’è la Renault.