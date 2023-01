Venezuela e Antigua e Barbuda per promuovere la cooperazione

Lo afferma un messaggio dall’account Twitter del capo della diplomazia bolivariana, in cui rivela di aver fatto una telefonata al suo omologo caraibico e lo ringrazia per essersi congratulato con lui per la nomina.

Venerdì il presidente Nicolás Maduro ha annunciato sullo stesso social network la nomina di Gil a nuovo ministro degli Affari esteri, in sostituzione di Carlos Faria, che ricopre la carica dal 16 maggio 2022.

Da quando ha assunto il nuovo incarico, il diplomatico venezuelano ha avuto colloqui telefonici con il suo omologo iraniano, Hossein Amir Abdollahian, che gli ha ribadito la sua disponibilità a proseguire i progressi sui temi della cooperazione strategica.

Ha anche parlato con il suo omologo turco, Mevlut Cavusoglu, che ha espresso la volontà di approfondire ulteriormente la cooperazione bilaterale.

Il nuovo Ministro degli Affari Esteri è stato Ambasciatore della Repubblica Bolivariana del Venezuela presso l’Unione Europea (2021-2022) ed è stato Ministro del Potere Popolare per l’Agricoltura e il Territorio (2013-2016).

Gill ha ringraziato i numerosi messaggi delle sue controparti e dei ministeri degli esteri di Cuba, Turchia e Russia, e personalità e istituzioni internazionali come il rappresentante spagnolo Mano Pineda e l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati nella sua filiale venezuelana.

