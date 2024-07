Venezuela. Negano di aver chiuso il loro spazio aereo dopo le bugie di Panama

Digest dell’America Latina, 27 luglio 2024.

Il Ministro venezuelano delle Comunicazioni e l’Istituto dell’Aviazione Civile hanno riferito che le operazioni aeree nel Paese sono del tutto normali.

Il ministro delle Comunicazioni venezuelano Freddy Ranez ha confermato venerdì che lo spazio aereo del paese non è chiuso. L’avviso arriva dopo che il presidente di Panama, Jose Raul Molino, ha detto che a un aereo che trasportava diversi ex leader diretti a Caracas per le elezioni di domenica non è stato permesso di decollare.

“Ciò che dice José Raúl Molino non è vero; Lo spazio aereo venezuelano non è chiuso, il che non significa che il paese sia vulnerabile alle interferenze straniere. Il Venezuela si rispetta!“, ha scritto Ñáñez sul suo account sul social network X.

Da parte sua, anche l’Istituto venezuelano per l’aviazione civile ha avvertito il 10 che le operazioni aeree procedevano normalmente.

#INACInforma 🚨 | Le informazioni ottenute attraverso il racconto del presidente panamense sono false @Jose Raúl Molino. Confermiamo dall’Autorità aeronautica venezuelana che le operazioni aeree sono del tutto normali. Attualmente sul radar dell’aviazione puoi vedere… pic.twitter.com/tYGNQ98J5E — Istituto Nazionale dell’Aviazione Civile (INAC) (@InacVzla) 26 luglio 2024

Secondo il Consiglio elettorale nazionale, più di 635 osservatori elettorali stanno accompagnando il processo elettorale presidenziale, tra cui un team di esperti delle Nazioni Unite e del Carter Center. Allo stesso modo, c’è il Consiglio Latinoamericano degli Esperti Elettorali (Cella), l’Unione Africana, la Comunità dei Caraibi (CARICOM), l’Unione Interamericana delle Organizzazioni Elettorali (UNIURI) e più di 65 funzionari di organizzazioni elettorali di diversi paesi. .

Circa 21,3 milioni di cittadini potranno votare alle elezioni presidenziali previste per il 28 luglio in Venezuela.

Nove candidati dell’opposizione partecipano alle elezioni, e il leader dei partiti di sinistra è il presidente Nicolas Maduro, che cercherà di essere rieletto per la terza volta nei prossimi sei anni.

Gli ex presidenti invitati da un avversario non possono candidarsi

In più occasioni, il governo di Nicolas Maduro ha dichiarato le elezioni Possono partecipare solo le autorità invitate dal Consiglio elettorale nazionale.

La leader dell’opposizione Maria Corina Machado, esclusa da queste elezioni, sembra aver fatto appello ad una serie di ex leader che sono d’accordo con lei. Sull’aereo, a cui fa riferimento Molino, potrebbero esserci stati l’ex presidente panamense Mireya Moscoso (1999-2004), l’ex presidente messicano Vicente Fox (2000-2006), e il boliviano Jorge “Toto” Quiroga (2001-2002).

Va ricordato che l’Unione Europea non sarà presente alle elezioni, dopo che la Commissione elettorale ha annullato l’invito a partecipare ad una missione di monitoraggio. Successivamente il blocco ha ratificato le sanzioni imposte al paese caraibico fino al 2025.

Fonte: TV ispanica