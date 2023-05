“Vengo con grande fiducia”

EsCiclismo.com corsa in linea Giro d’Italia

Il campione del mondo in carica, il belga Remko Evenboel (secondo Soudal-Quick), ha espresso le sue impressioni sulla 106esima edizione del Giro d’Italia sabato prossimo, in vista della partenza questo giovedì. creare.

Evenpoel appare sulla linea di apertura Spirale Italia Con molta speranza, il recente successo Liegi-Bastois-Liegi Per la seconda volta nella sua vita. La vittoria ha fornito una risposta importante al suo status dopo il suo periodo a Tenerife Heights.

“Sono arrivato al via del Giro d’Italia con grande fiducia. La recente vittoria alla Liegi-Bastois-Liegi per la seconda volta in carriera mi ha dato una risposta importante sulla mia condizione dopo la grande concentrazione di Tenerife. La vittoria ha mostrato che sono sulla buona strada per maggio, cosa per me prima del Giro Questo è quello che serve”, ha detto il corridore del Southall-Quick Step.

Il belga ha indicato che ogni volta che il Belgio indossa la maglia rosa, sia nella giornata di apertura che dopo la seconda prova, è importante tenerla a Roma. Evenepoel arriva al Giro rilassato e fiducioso, non solo in se stesso ma anche nella sua squadra che è equilibrata e fortissima, e composta da ciclisti di cui si fida molto.

“La gente mi ha chiesto quando voglio indossare la maglia rosa: il giorno dell’apertura o dopo il secondo provino? Non mi interessa. Se riesco ad averla sabato, perché? La scorsa settimana è stata incredibilmente difficile. “Non importa quando lo indossi, la cosa più importante è tenerlo a Roma. Ma ad essere onesto, non ci sto pensando in questo momento. Entro in gara rilassato e fiducioso, no. Non solo in me, ma anche nella nostra squadra», aggiunsi.

Il corridore del Soudal-Quick Step Team ha sottolineato l’importanza di tenere traccia dei dettagli che possono fare o distruggere una gara, poiché ci sono molti scenari che possono accadere. “Il piano è molto semplice: cercare di ottenere il tempo in più fasi contro il tempo, risparmiare quanta più energia possibile e preservare quel tempo sulle colline”, ha detto. Remco Evenepol .

“Da quando ero qui prima, sono migliorato nelle salite e nelle prove a cronometro, quindi credo che la mia condizione sarà abbastanza buona per le prossime tre settimane. Ho detto prima: amo l’Italia e l’interesse della gente per il ciclismo, quindi sarà bello correre in questo paese. Due anni fa in Coppa Bernocchi ho vinto una volta, ora è il momento di aumentare il mio record in terra italiana, vediamo. Succederà, ma una cosa è certa: daremo il massimo ogni giorno ”, conclude.







