Ventisette sostengono la causa di Francia e Italia per deficit elevati – EUROEFE Euractiv

Bruxelles (EuroEFE) (PIL) Stabilisce le regole del bilancio dell’UE.

Ventisette paesi hanno dato il loro consenso alla procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti di questi sette paesi. Lo dice una raccomandazione emessa a giugno dalla Commissione europea.

Il mese scorso, l’amministratore della comunità ha riaperto i fascicoli fiscali Ci fu una pausa di quattro anni a causa di epidemie e guerre In Ucraina, il suo scopo è garantire che i paesi non vengano violatiI limiti al deficit e al debito pubblico stabiliti dai trattati vanno dal 3% al 60% del PILrispettivamente, apportare modifiche per correggere le loro deviazioni, A pena di sanzioni Se non agiscono.

Dei dodici paesi esposti alla pratica, Bruxelles ha deciso di intentare una causa contro sette. L’Italia registra il deficit più grande nell’UE (7,4% del PIL) e in Francia (5,5%)., nonché Belgio, Ungheria, Malta, Polonia e Slovacchia. Oltretutto, Ha esordito nel 2019 contro la Romania Perché non ha adottato misure per affrontare il suo deficit.

Questi dossier portano all’adozione di percorsi di aggiustamento da parte di Bruxelles Ridurre il deficit di almeno 0,5 punti percentuali all’anno; Secondo Nuove regole finanziarie adottate quest’anno.

📢 Oggi il Consiglio ha introdotto la procedura per i disavanzi eccessivi per 7 paesi dell’UE: Belgio 🇧🇪

Francia 🇫🇷

Italia 🇮🇹

Ungheria 🇭🇺

Malta 🇲🇹

Polonia 🇵🇱

Slovacchia 🇸🇰 La Romania ha deciso di aprire la procedura per disavanzo eccessivo a 🇷🇴. Scopri di più sul processo ⬇️ — Consiglio dell’Unione europea (@EUCouncil) 26 luglio 2024

Nel caso La Spagna, tuttavia, ritiene che non sia giusto che Bruxelles apra un dossier Nonostante il suo deficit nel 2023 3,6%Quando lo calcoli La deviazione è temporanea e sarà ridotta 3% quest’anno e 2,8% nel 2025, secondo le sue proiezioni.

Altri paesi piacciono Repubblica Ceca, Estonia, Slovenia e FinlandiaLa Commissione europea ha preso in considerazione fattori rilevanti come Situazione del debito pubblico, evoluzione dell’economia o investimenti in sicurezza.

Nel quadro delle discussioni tra i paesi sull’apertura di queste procedure, La Danimarca ha presentato una denuncia Per il fatto che Bruxelles grazia la Coppa di Spagna Anche se ha chiuso lo scorso anno con un deficit superiore a quello consentito.

Questa recensione è stata convertita in una dichiarazione senza riferimento ad alcun paese Applicazione rigorosa delle regole E si sono uniti Altri cinque paesi, inclusa la SveziaLo ha potuto verificare l’EFE, confermando quanto riportato dal quotidiano spagnolo El Mundo.

Questi sei paesi hanno presentato le loro differenze al Comitato economico e finanziario dell’UE, che è composto da esperti di ventisette Stati membri e prepara le riunioni dei ministri economici e finanziari del gruppo.

In questo documento, questi sei paesi lo ricordano La riforma delle regole fiscali non ha modificato il tetto del 3% sul deficit pubblico Stabilito dai trattati Ue, insieme al tetto del debito, è pari al 60% del Pil.

Le regole consentono di evitare l’apertura della pratica in caso di scostamento nei conti pubblici Temporaneo, eccezionale e prossimo al 3%. Nel decidere di perdonare la Coppa di Spagna, Bruxelles ha dato priorità al fatto che prevede di ridurre il deficit al 3% quest’anno senza ulteriori sforzi finanziari.

A cura di Lucia Leal

