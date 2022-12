Verdiblanca assegna i nove premi del IX Festival di cortometraggi completi “Gallo Pedro” all’Espacio Alma

Per il nono anno consecutivo, l’Associazione delle persone con disabilità Verdiblanca, in collaborazione con il Comune di Almeria, ha organizzato una nuova edizione del concorso di cortometraggi “Gallo Pedro”, culminato ieri con la cerimonia di premiazione di un concorso dedicato alle opere audiovisive create attorno all’inclusione di diverse capacità o abilità, con l’obiettivo di My main è creare consapevolezza ed educare la popolazione sulle persone con diversità di carriera. La cerimonia di premiazione e presentazione delle opere vincitrici si è svolta nell’Espacio Alma, presentata dall’attore Pablo C. Uroz, e presieduta dal Presidente di Verdiblanca, Antonio Sánchez de Amo, con l’assistenza del Vice-Sindaco, Consigliere per l’Economia , Appalti e distretto centrale, Carlos Sánchez, Consigliere per la famiglia, l’uguaglianza e la partecipazione dei cittadini, Paola Linez e il deputato per l’uguaglianza e la famiglia, Nuria Rodriguez.

Nelle sue parole di benvenuto, Sánchez de Amo ha voluto sottolineare che “abbiamo scelto questa data perché è il giorno più ‘corto’ dell’anno” e ha sottolineato la “crescita di questo evento, nato come umile iniziativa nove anni fa e che si sta già preparando a celebrare il suo decimo anniversario che sarà istituito il prossimo anno, che dovrebbe essere celebrato in grande stile”, ha anche ringraziato il consiglio comunale, il consiglio provinciale e l’intero team di Verdiblanca che rendono possibile il festival, nonché con il suo coordinatore , regista e sceneggiatore Dani Parra.

Da parte sua, Carlos Sanchez ha evidenziato il duplice aspetto del festival, che lo rende speciale, “in primo luogo perché consente di visualizzare la vita quotidiana delle persone con disabilità, cosa possono ottenere, cosa possono ottenere, quali ostacoli devono superare. Ma c’è un altro aspetto fondamentale, che è che queste persone con disabilità possono anche produrre, che possono essere protagoniste di questo sogno del cinema, essere ausiliari, tecnici, e che queste diverse abilità sono anche dietro le luci. Ha anche previsto che una volta approvato l’aumento della spesa per le politiche sociali del Consiglio comunale da 18 milioni di tre anni fa a oltre 22 milioni nel 2023, ovviamente si noterà questo aumento in questo festival e in Verdiblanca.

Infine, l’assessore all’uguaglianza e agli affari familiari, Nuria Rodríguez, ha espresso l’impegno della Fondazione regionale nei confronti di Gallo Pedro affermando che “Diputación sarà sempre dalla parte di grandi iniziative come questa, che integrano il cinema con l’inclusione e che hanno il scopo delle pari opportunità tra le persone di Almeria, indipendentemente dalla verità di ciascuno.Perché questo è, in definitiva, l’obiettivo più grande della Fondazione, che è pari opportunità per la gente di Almería senza discriminazioni in modo che la nostra terra diventi sempre più equa e inclusiva E Verdiblanca, con Gallo Pedro sostenuto da Comune, Diputación e FICAL, rende queste Uguaglianze più reali».

Cerimonia di premiazione

Quest’anno sono stati ricevuti 59 cortometraggi, un numero superiore a quello della precedente edizione. Il 14 novembre una giuria composta da esperti di cinema, audiovisivi, disabilità e disabilità ha decretato i vincitori di questa nona edizione. La giuria è composta da Telmo Irureta (attore di teatro e cinema disabile, nominato come miglior nuovo attore nel prossimo Goya), Aynara Fernandez (sceneggiatrice che ha sviluppato la serie per Prime Video), Ángel Arqueros (insegnante, sceneggiatore e collaboratore di The Almería Days of Golden Age Theatre e Almería in breve), Daniel Parra, regista, sceneggiatore e curatore di Gallo Pedro, e Juana Gibaga (assistente sociale del Comune di Almería).

Nella categoria Best Overall Short Film, il premio è andato al film Intentando, diretto dal noto artista e musicista El Langui, per riflettere l’inclusività attraverso la storia di padre e figlio senza cadere negli stereotipi o nella paternità, giocando con la commedia. e drammi in situazioni quotidiane con fatturazione tecnica impeccabile e spiegazioni accurate e credibili.

Teresa Trasancos ha vinto il premio come miglior regista per Cadice per Cuesta Arriba. In questo caso, grazie alla disposizione della telecamera precisa, elegante e flessibile, saper posizionare lo sguardo nel posto giusto e trasmettere attraverso l’immagine i punti di forza e di debolezza dei suoi personaggi, i cui attori sono stati abilmente diretti a suscitare emozioni nel pubblico.

Il premio per la migliore sceneggiatura è andato ad Alejandro Donaire, per la sua sceneggiatura in “El Paraguas”, che si distingue per l’originalità dell’approccio a un tema trattato tradizionalmente da punti di vista molto frequenti, raccontando una storia con dinamismo e unicità, mentre il premio si distingue per la migliore interpretazione della disabilità che Vicente Ayala ha avuto a Tenerife per il suo ruolo da protagonista in “InvICTUS”, perché attraverso la sua interpretazione, i suoi gesti, i suoi sguardi e il suo silenzio, riflette in modo convincente ed emotivo uno sviluppo drammatico prima del arrivo improvviso della disabilità, dalla passività con cui inizia alla speranza che finisce per inondare la storia.

Continuando i riconoscimenti, il premio per il miglior cortometraggio di Almería è andato a “La jugada perfecta”, per la sua qualità artistica e per come riflette la reale inclusione nella produzione in cui le persone con e senza disabilità partecipano davanti e dietro le telecamere senza qualsiasi tipo di discriminazione, ottenendo un risultato notevole, mentre che il Premio del Pubblico FICAL, determinato dai voti di coloro che hanno assistito alla proiezione il 22 novembre nell’ambito del FICAL Almería International Film Festival, è andato a ‘El amuleto’, di Verónica Idanez e Andrés Rebolo, dell’associazione ASPAPROS.

Sono stati inoltre assegnati altri due premi, uno come Miglior Cortometraggio per “Quién” di Carlos Martin, per lo sviluppo della storia, l’interpretazione dei suoi protagonisti e una storia emozionante che aggiunge complessità a ciò che si propone di raccontare; e un altro per “Encarnacion” di David Besonero Tarantino, di origine venezuelana, per riflettere la disabilità con un tocco di tenerezza di nostalgia positiva, con una fattura delicata, elegante e sottile.

Un altro momento emozionante della cerimonia è stata la consegna del Godfather Honor Award al regista Roberto Pérez di Toledo. In questa occasione, il Festival Gallo Pedro ha voluto onorare postumo lo sceneggiatore, regista e produttore cinematografico Roberto Pérez Toledo; Chi è morto nel gennaio di quest’anno dopo aver subito un ictus. Il 43enne Canary, che vive a Madrid, ha collaborato in due occasioni con Verdiblanca Programming. Il più recente è stato quello di presentare un workshop dal titolo “Disability in Text and Before the Camera”, alla quinta edizione del Gallo Pedro Festival nel 2018.

Perez Toledo ha prodotto quattro lungometraggi e più di quaranta cortometraggi che hanno segnato un’intera generazione di cineasti che hanno cambiato il cinema LGTBI spagnolo, approfondendo con la sua creatività una prospettiva che giustifica ogni tipo di diversità. Nel 2012 ha presentato in anteprima Six Points About Emma, ​​​​il suo primo lungometraggio come regista e sceneggiatore, che racconta la storia di una giovane donna cieca che lotta per essere madre e superare ogni ostacolo. “Non sopporto che mi si dica cosa posso e non posso fare”, ha detto Emma, ​​anche con Roberto.

Palmares

Premio per il miglior cortometraggio assoluto: Intentando di El Langui. Assegnato 500 euro e una borsa di studio.

Premio per la migliore produzione Almeria: “Perfect Play”, squadra di persone con e senza disabilità. Assegnato 100 euro e una scultura.

Premio Ufficiale del Pubblico: “El amuleto” di Verónica Idáñez e Andrés Repullo di ASPAPROS. Dotato di scultura.

Miglior regista: Teresa Trasancos per Cuesta arriba. Dotato di scultura.

Migliore sceneggiatura complessiva: Alejandro Donaire per El paraguas. Dotato di scultura.

Premio per la migliore interpretazione della disabilità: Vicente Ayala, “Invictus” Dotato di scultura.

1° Secondo Premio: “L’Incarnazione” di David Besonero Tarantino. Dotato di scultura.

Secondo posto: “Who” di Carlos Martin. Dotato di scultura.

Padrino d’Onore (postumo): Roberto Pé