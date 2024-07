Verstappen si espone in acqua finché non arriva il grande spavento di Stroll

AVoi Terze prove libere per il Gran Premio del Belgio Era un Prove per ciò che potrebbe accadere nella classifica. Pioggia forte A proposito di spa e Auto nelle buche Senza poter partire per una strada impraticabile. la scena mi sono ricordato Questo per quanto riguarda quello che è successo qui domenica sera 2021La gara non si è svolta e sono stati effettuati due giri dopo la safety car.

Dovremo vedere come andrà a finire il tutto. Intorno alle 16:00, ma a quell’ora è prevista pioggia C’è da aspettare finché la giornata non diventi limpida Oppure rimandare tutto a domani, perché domenica il tempo sarà bello tutto il giorno Nelle Ardenne. La pioggia di oggi si è spostata dall’apertura dei Giochi di Parigi al Belgio, in quella che sembra una giornata perduta.

Emozionante bandiera rossa per Stroll dopo 12 minuti

canadese Ha perso l’auto quando ha raggiunto la cima del Raidillon e ha iniziato a girare come una trottola Fino a fermarsi alle barriere esterne sulla sinistra. Doveva essere un dramma e le immagini lo tradiscono Lui ha pauraMa fortunatamente, Lance non ha subito danni personali o lievi alla vettura.

Sta cominciando a farloInnamorato intensamente e il percorso è stato complicato. in un attimo Sembrava guardare disperatamente il muro, Ma alla fine riuscì a girarlo per toccarlo leggermente, una manovra notevole per lui.

La passeggiata si è comportata molto bene in quelle condizioni Ed esso era Settimo Sul tavolo al momento dell’incidente, subito dietro Leclerc Verstappen era primo e Piastri secondo, 1,4 secondi dietro. Poi la pioggia si è intensificata e nulla è cambiato rispetto al programma.

Max, nessuna gara

Nel poco che ho visto, Verstappen ha gestito la situazione molto facilmente con le gomme medie Nessuno si è nemmeno avvicinato a lui. Nei suoi giri di prova in pista, Alonso era 13° e Carlos Sainz non ha lasciato trasparire nulla.che non consente molti confronti.

A 15 minuti dalla fine della partita, quando l’asfalto era completamente inzuppato, è stata alzata una nuova bandiera rossa per condizioni di pericolo. La pista si è riaperta tre minuti prima della fine e alcuni, come Sainz, sono usciti con gomme completamente bagnate, quando ha fatto un breve giro. Attraverso la ghiaia. Non c’era altro.

Mezz’ora dopo la seduta.

Primo M.Verstappen Red Bull 2’01″565 4

2° W. Piastri McLaren 2’02″998 +01″433 4

3° pag. Gasly Alpine 2’03″175 +01″610 5

IV l. Norris McLaren 2’03″372 +01″807 4

5°E. Ocon Alpine 2’05″250 +03″685 5

6°C. Leclerc Ferrari 2’06″033 +04″468 4

7° Passeggino S. Aston Martin 2’06″037 +04″472 4

8° posto contro Bottas 2’06″492 +04″927 5

9° L Hamilton Mercedes 2’06″751 +05″186 3

10° S Perez Red Bull 2’07″103 +05″538 3

11° A. Albon Williams 2’07″443 +05″878 3

12° N Hulkenberg-Haas 2’08″040 +06″475 3

13° posto Fernando Alonso Aston Martin 2’08″071 +06″506 4

14° Sig. Ricardo RB 2’08″410 +06″845 4

XV J. Tsunoda RB 2’09″444 +07″879 5

16 ing. Bastone dello Zoo 2’11″109 +09″544 5

17° L Sargent Williams 2’11″220 +09″655 3

18esimo secolo Magnussen Haas, non c’è tempo

19 Carlos Sainz Ferrari, non c’è tempo

20° di J. Russell Mercedes, non c’è tempo