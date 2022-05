Vertice delle Americhe: Valutare i popoli di Cuba e Venezuela – USA – Internazionale

Gli Stati Uniti hanno indicato lunedì che stanno cercando modi per rappresentare i popoli di Cuba, Venezuela e Nicaragua al Vertice delle Americhe. che ospiterà a giugno, dopo che i piani per escludere i governi di quei paesi hanno scatenato minacce di boicottaggio.

“Il primo lotto di inviti al Vertice delle Americhe è andato la scorsa settimana. Stiamo ancora valutando le opzioni su come integrare meglio le voci del popolo cubano, venezuelano e nicaraguense nel processo del Vertice”, ha affermato un funzionario dell’amministrazione Joe. Biden.

Il Nono Emisfero Meeting, organizzato dagli Stati Uniti per la prima volta dall’evento inaugurale del 1994, è in programma dal 6 al 10 giugno a Los Angeles.

Ma due settimane prima dell’evento, la Casa Bianca non ha ancora pubblicato la lista degli invitati, anche se venerdì il Dipartimento di Stato ha affermato di essere fiducioso in una “forte partecipazione”.

Cuba, che ha partecipato per la prima volta al Vertice delle Americhe del 2015 a Panama ed è tornata a Lima nel 2018, il mese scorso ha denunciato la sua esclusione dai preparativi, dicendo che sarebbe stata una “grave battuta d’arresto storica”. Non la chiamerà.

Poi lo ha detto il capo della diplomazia statunitense per le Americhe, Brian Nichols Non mi aspettavo che Cuba, Nicaragua e Venezuela fossero invitati perché “mancano di rispetto” alla Carta Democratica Interamericana del 2001Redatto su richiesta del Terzo Vertice delle Americhe in Quebec.

Ma il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha risposto dichiarando che non sarebbe andato a Los Angeles “a meno che tutti non fossero invitati”.

I suoi coetanei sono della Bolivia Luis Ars. dall’Honduras, Xiomara Castro; e dall’Argentina, Alberto Fernandez; Anche i leader della Comunità caraibica (CARICOM), che comprende 14 paesi, hanno messo in dubbio la loro partecipazione. Il Cile non ha richiesto la sua assistenza, ma ha chiesto che l’invito fosse “il più ampio possibile”.

Andres Manuel Lopez Obrador ha confermato che non andrà se non tutti i paesi saranno invitati.

Il ministro degli Esteri messicano Marcelo Ebrard ha confermato che Amlo, come è noto il presidente messicano, ha parlato della questione la scorsa settimana durante un incontro virtuale con l’ex senatore statunitense Chris Dodd, consigliere speciale di Biden al vertice.

“È stata una conversazione abbastanza franca”, ha detto Ebrard su Twitter mercoledì, osservando che Amlou ha affermato che “non dovrebbero esserci eccezioni” e che la regione dovrebbe “entrare in una nuova fase storica”.

AMLO scommette sul fatto che la regione stia procedendo verso una “unione” simile a quella che ha portato all’emergere dell’Unione Europea, e “lasciando le altre fasi della storia più simboliche di ciò che era l’OAS e di altre ipotesi sull’America per gli americani ‘.”

L’amministrazione Biden non ha ancora comunicato se il leader dell’opposizione venezuelana Juan Guaido sarà invitato a Los Angeles.che Washington ha riconosciuto come presidente ad interim del Venezuela dal 2019, dopo aver ignorato il secondo mandato di Nicolas Maduro, considerandolo il risultato di un’elezione fraudolenta.

I rappresentanti dei paesi caraibici hanno messo in dubbio la partecipazione finale di Guaido.

Agenzia di stampa francese

