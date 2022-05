Vertice negli Stati Uniti in alternanza con il Vertice delle Americhe per parlare di immigrazione

Questo contenuto è stato pubblicato il 31 maggio 2022 – 19:43

Los Angeles, 31 maggio (EFE). Una coalizione di oltre 150 organizzazioni degli Stati Uniti e dell’America Latina ha annunciato questo martedì il Vertice popolare per la democrazia, che si terrà la prossima settimana a Los Angeles, respingendo l’assenza di immigrazione e minoranze. Questioni al Summit delle Americhe, che si svolgerà negli stessi giorni.

L’annuncio è stato dato presso la sede del Los Angeles Trade Tech College, nel centro della California, dove si svolgerà l’incontro alternativo dall’8 al 10 giugno e a pochi isolati dal Los Angeles Convention Center, che riunirà i leader del Nono Summit di le Americhe.

Angelica Salas, direttrice dell’Alleanza per i diritti umani degli immigrati (CHIRLA), ha affermato in una conferenza stampa che il Vertice del popolo affronterà “tutte quelle questioni importanti che il vertice presidenziale ha trascurato”, come i diritti degli immigrati, le donne e i diritti umani . Lavoratori.

“L’immigrazione non sarà discussa formalmente al Vertice delle Americhe, il che è un grosso errore”, ha affermato Salas. “Ecco perché stiamo tenendo questo vertice perché vogliamo garantire che le voci degli immigrati siano ascoltate”.

Il vertice alternativo mira ad affrontare le preoccupazioni sulle regole sull’immigrazione come il controverso Titolo 42, che consente agli immigrati di essere immediatamente espulsi per motivi di salute, e la necessità di accettare la riforma dell’immigrazione negli Stati Uniti, tra le altre preoccupazioni.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ospiterà il Summit delle Americhe a Los Angeles l’8 giugno, secondo la Casa Bianca.

Anche il vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, e suo marito, Douglas Imhoff, saranno a Los Angeles per l’incontro regionale e gli eventi collaterali, a cui né Venezuela né Nicaragua parteciperanno. .

Questo martedì, un alto funzionario del governo di Biden ha chiarito in una telefonata ai giornalisti che stanno lavorando a una dichiarazione supportata dai partecipanti al vertice in cui condivideranno la loro visione su come affrontare insieme la “sfida dell’immigrazione”. EFE

