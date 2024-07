Vescovi di Calabria, Italia: Il naufragio di Rosella è una tragedia di negligenza

A pochi giorni dalla morte di decine di persone sulla costa ionica italiana, la Chiesa locale denuncia l’anestesia della coscienza e politiche miopi e inefficaci. Monsignor Fortunato Morone, presidente della Conferenza episcopale calabrese: “Chiediamo all’Europa una gestione globale del fenomeno migratorio. “L’accoglienza dei nostri corpi di volontariato compensa le carenze della nostra amministrazione.”

Federico Bianca – Città del Vaticano

La voce della Chiesa di Calabria in Italia si alza ancora, sempre più forte. Questa volta i vescovi la definiscono come l’ennesima tragedia marina anonima e invisibile. Hanno ancora negli occhi le immagini dei terribili naufragi avvenuti pochi giorni fa, a 120 miglia dalla costa ionica, nel sud Italia, e non possono dimenticare le decine di morti, molti dei quali bambini, e lo sguardo perduto e distrutto. Erano i sopravvissuti che sbarcarono a Rosella Harbour. I presuli sono ancora una volta così scioccati che non esitano a gridare contro la debolezza della coscienza e contro le miopi misure politiche che inevitabilmente portano a simili calamità.

Il veleno dell’indifferenza

Sì, indifferenza. Questo è uno dei mali che avvelena la politica, anche quella europea. Fortemente voluto da monsignor Fortunato Morrone, arcivescovo di Reggio Calabria-Boa e presidente della Conferenza episcopale calabrese (CEC). «Questi massacri di immigrati si ripetono spesso e tutto questo, purtroppo, crea un’abitudine», ha detto ai media vaticani. Spiega però che a un certo momento l’indifferenza deve affrontare il mare che restituisce il peso dei suoi disastri. e morti.

Gestione globale

I vescovi della Calabria auspicano che presto un unico regime governi le dinamiche migratorie a livello globale, almeno nella regione europea. «Lo stesso Papa Francesco lo scrive in un capitolo intero Fratelli Tutti” dice Morone. Il capo dell’episcopato calabrese ricorda all’Europa che “l’umanità è sempre stata – sempre sarà – in continuo movimento, quindi è inutile lavorare sull’emergenza sul fronte migratorio. L’Europa deve essere una comunità di nazioni, non di nazionalismi”. Abbiamo bisogno di una prospettiva politica ampia.

Chiesa in prima fila

La complessa macchina di accoglienza che la Chiesa calabrese riesce ogni volta a far funzionare nei porti, uomini, donne e bambini aiutano e sostengono l’impegno costante di tanti volontari fedelmente dediti al Vangelo. “A loro va tutto il mio ringraziamento – aggiunge l’arcivescovo – perché danno speranza. Ma voglio chiarire anche un’altra cosa: il vostro lavoro di fondo supplisce alle carenze della nostra amministrazione”. Questa non è una questione da poco.