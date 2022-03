Vettel rimane positivo al COVID; Hulkenberg, in camera da letto

Piano Sebastian Vettel Si trattava, dopo aver eseguito gli ultimi test pre-stagionali del tutto normali, per iniziare una nuova stagione nel Campionato del Mondo di Formula 1, la seconda con Aston Martin. Tuttavia, il quattro volte campione del mondo è rimasto sorpreso e Non posso correre il Gran Premio del Bahrain Essere positivi al COVID-19una malattia che continua a devastare l’arena, perché prima dei tedeschi Era il ruolo di Daniel Ricciardoche finalmente è riuscito ad essere il primo weekend di gare.

L’Aston Martin continua a trainare Hulkenberg

Così, la squadra britannica ha deciso di risolvere la situazione chiamando Nico Hulkenberg. Il pilota tedesco si è specializzato negli ultimi anni anche nelle sostituzioni dell’ultimo minuto e, essendo sembrato un potenziale pilota Haas, queste sfortunate circostanze si sono verificate la scorsa settimana Guadagnalo di nuovo al torneoChe non era nemmeno il più facile.

Dopo una buona valutazione, dove Sono riuscito a batterlo per il suo compagno L’uscita di LanciaLa gara era un’altra storia per Hulkenberg. Ha raggiunto il traguardo all’ultimo posto, dopo aver affrontato alcune difficoltà di manovrabilità con l’AMR22, che si è rivelata una delle vetture più dure sulla griglia fino ad oggi. Tutto questo nonostante Stroll sia riuscito a migliorare leggermente l’immagine, finendo 12°.

Dopo quel fine settimana, è stato il desiderio dell’Aston Martin, come potrebbe essere altrimenti Per poter contare su Sebastian Vettel nella sua solita modalità. Tuttavia, questa circostanza potrebbe non verificarsi al momento.

Come annunciato giovedì mattina dalla squadra tedesca Nessun risultato negativo ancora Nei test per rilevare il coronavirus, qualcosa di cui ha bisogno per poter iniziare il viaggio verso Gedda e competere nel Gran Premio dell’Arabia Saudita.

Di conseguenza, anche l’Aston Martin ha confermato i suoi social network, come a Sakhir, Hulkenberg sarà presente per sostituire Vettel Se la situazione lo richiede. La squadra, da parte sua, farà di tutto per far sì che Vettel prenda il suo posto da quel momento in poi La decisione sarà rinviata a venerdìQuando arriva il momento dei primi allenamenti liberi del secondo round della stagione.

