Via Crucis per le centinaia di migranti venezuelani deportati dagli Stati Uniti

Il punto focale è vicino al ponte internazionale di Paso del Norte e, secondo le fonti, è un campo che hanno allestito con coperte e tende, dove non vogliono ritirarsi dal muro di confine, sperando di essere. Accettato dal governo degli Stati Uniti.

Gli immigrati rifiutano di essere reinsediati in altri centri di accoglienza con condizioni migliori e preferiscono rimanere in strada lungo il confine con El Paso, in Texas, ma la loro situazione è molto vulnerabile, perché il tempo ha punito loro, e altri immigrati, a causa di ciò. Temperature basse, vento gelido e qualche pioggia.

In questo campo ci sono più di 230 immigrati di origine venezuelana, se le condizioni per non tentare di entrare via terra dal Messico che Washington ha proposto di concedere loro i visti per i 24.000 promessi, non avranno la possibilità di ottenerli, ma sono ancora al confine.

Di fronte alla crescita esplosiva degli immigrati venezuelani in Messico, che ha superato i 35.000, e alla mancanza di spazi per fornire loro un alloggio durante il loro soggiorno, in particolare a Città del Messico, le autorità federali e metropolitane stanno valutando la possibilità di riaprire il centro di accoglienza per migranti a Iztapalaba, che era in vigore tra maggio e giugno di quest’anno per gli ucraini.

Dopo il programma annunciato dai governi di Messico e Stati Uniti che ha iniziato ad operare il 18 ottobre per fornire 24mila visti ai venezuelani che elaborano il permesso tramite un sito web e che arrivano per via aerea, il numero dei rimpatriati supera i 760mila.

Data la mancanza di condizioni per accoglierli, il commissario Andres Ramirez ha sottolineato che continueranno a collaborare con la società civile dedicata alla ricerca di sostegno per gli immigrati venezuelani, attraverso l’istituzione di una residenza temporanea.

