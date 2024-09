Viaggi in bicicletta attraverso Spagna e Italia: un’esperienza unica per il 2025 organizzata da Neighbours

A maggio e giugno 2025, un nuovo programma turistico offre l’opportunità di pedalare verso alcune delle destinazioni più belle della Spagna e dell’Italia, unendo sport e cultura. Organizzati da Pablo Albamonte, questi viaggi permettono ai partecipanti di godersi un viaggio in e-bike (bicicletta elettrica) per una settimana, con la possibilità di fermarsi per esplorare altre città e punti di interesse.

L’itinerario prevede la partenza di gruppo dall’Argentina, con trasferimento alla destinazione finale. In Italia i partecipanti alloggeranno in un hotel tre stelle situato a Rimini, sulla costa del Mar Adriatico. L’alloggio è all-inclusive e durante sette giorni di pedalata guidata i ciclisti possono sperimentare il paesaggio, la cucina locale e la cultura italiana. Alimentata da un motore elettrico, l’e-bike permette di percorrere fino a 100 km al giorno, rendendo l’esperienza accessibile a persone di qualsiasi condizione fisica.

Pubblicità

“Questo tipo di viaggio non è una competizione, ma piuttosto una passeggiata pensata per vivere i paesaggi, i sentieri e la cultura di ogni destinazione.“Ha commentato l’organizzatore del tour. L’uso delle biciclette elettriche permette ai partecipanti di percorrere distanze maggiori in meno tempo senza rinunciare alla comodità e al divertimento del viaggio.

Il pacchetto comprende un pacchetto completo di itinerari dalla partenza al ritorno dall’Argentina, oltre a opzioni personalizzate per coloro che desiderano visitare destinazioni specifiche come la loro casa ancestrale. Sebbene l’organizzatore accompagni gruppi nella maggior parte dei tour, offre anche l’opportunità di mettere insieme itinerari individuali per persone con destinazioni uniche.

Chi è interessato può contattare il numero 2352-406585 per avere maggiori informazioni sulle partenze per Spagna e Italia e iniziare a pianificare un’esperienza indimenticabile nel 2025.