Viaggia in Italia per giocare a Mauricio Macri Bridge e aggiungere più miglia | Prevede inoltre di viaggiare in Spagna, Stati Uniti e Qatar

Una delle opzioni di Mauricio Macri è giocare a bridge. Non ci sono state partite internazionali da ottobre 2019. La Coppa del Mondo si svolgerà in Italia a fine mese. L’ex presidente intende recarsi lì, e per questo ha chiesto il permesso al giudice federale Julian Ergolini. Macri è stato perseguito dall’ARA per aver spiato i parenti di San Juan-. Ergolini ha accolto la richiesta di Macri e ha lasciato la riserva, come richiesto dalla sicurezza dell’ex presidente, dove soggiornerà durante la sua trasferta, che comprenderà Spagna, Stati Uniti e Qatar, sede del prossimo Mondiale.

Macri aveva in agenda il 45° Campionato mondiale di bridge, ha scritto il giornalista Rhodes Recall su Revista settimane fa Notizia. Il concorso si svolgerà dal 27 marzo al 9 aprile presso il Salsomagior Term in Pharma. Macri è uno dei membri senior della squadra che rappresenta il paeseCome emerge da Sito web della South American Bridge Federation.

Venerdì, avvocato di Macri, Pablo Lanusse ha presentato un documento in cui affermava di voler lasciare il paese di Macri tra il 25 marzo e il 9 aprile. In quella presentazione annunciò che ne avrebbe creato un altro con i dettagli del suo soggiorno, ma chiese a Ergolini di prenotarlo in modo che l’altra parte non vi potesse accedervi. Le date coincidono con la partita del Bridge.

A mezzogiorno di oggi Ergolini ha riconosciuto il nuovo viaggio di Macri, che comprendeva non solo la sua permanenza in Italia, ma anche Spagna, Stati Uniti e Qatar.Secondo la risoluzione ha accettato Pagina 12-. Il giudice aveva già annunciato che avrebbe approvato la richiesta di Macri di lasciare il Paese perché aveva capito che erano giustificate dai suoi standard di ex presidente, e che questo era lo standard stabilito dalla Camera federale di Mar del Plata durante il processo. Elaborato in Dolores.

Attualmente, Macri è fuori dal paese. Si è recato negli Stati Uniti domenica per frequentare le lezioni presso l’Adam Smith Center for Economic Freedom presso la Florida International University. Sarà fino al 21 marzo. Pochi giorni fa ha fatto una gita in giornata a Montevideo – in aereo privato – nell’ambito di un evento aziendale dedicato ai mercati marittimi. Reclamo che porta a Valeria Carreras Ha resistito al suo viaggio e lo ha ricordato Uno dei suoi migliori consiglieri per gli affari giudiziari, Fabian “Bebin” Rodriguez Simon, è scappato lì.

Il 1 ottobre è iniziata un’indagine sul coinvolgimento di Macri nello spionaggio dei parenti dell’equipaggio del sottomarino ARA San Juan affondato nel novembre 2017. Quel giorno, il giudice federale Martin Bawa – che ha sostituito Dolores – ha deciso di convocarlo per essere interrogato. Per coincidenza, mentre l’ex presidente era in viaggio negli Stati Uniti, ha ricevuto la notizia. Macri ha potuto prolungare la sua presentazione davanti a un magistrato per più di un mese, e lo ha giustiziato lo scorso 1° dicembre. Per Bawa, Macri ha ordinato all’Agenzia federale di intelligence (AFI) di svolgere lavori sulle famiglie tra il 2017 e il 2018. Secondo il giudice, le spie seguono i parenti e si aspettano quali saranno le loro affermazioni in una faccenda che attrae Macri. Focus internazionale.

Condanna le concessioni

Carreras si è opposto alla concessione di “esclusione” da parte di Ergolini alla pratica del viaggio di Macri, sostenendo che era infondata e aumentava i timori per la fuga dell’ex presidente. Ma il magistrato non ha condiviso la sua opinione. “Avvertiamo come denuncia che non c’è uguaglianza davanti alla legge o che non c’è un giudice imparziale nel caso dell’ARA che spia illegalmente le famiglie di San Juan. Abbiamo già sfidato Ergolini”, ha detto Carreras Pagina 12 Dopo aver appreso della decisione del Tribunale federale 10. “Ora abbiamo solo giustizia internazionale e il nostro impegno è assicurato: il commodoro Bagh garantisce l’impunità”.

In una sintesi rilasciata lunedì mattina, l’avvocato Macri ha fatto un lungo riferimento alle recenti visite e al modo in cui sono state pubblicizzate dai media:

Era a Riyadh, in Arabia Saudita, dove è noto anche per aver mangiato al ristorante El Lesazo dove cucina pergaminen.

È andato in Cile per parlare di cambiamento climatico, ma non sul giornale Clarione Sperava di tenere un incontro con Sebastian Pinera per offrire il suo sostegno pubblico.

In estate si alternava tra la Kumelan Country House e la fattoria di Joe Louis a Villa la Angostura. Pubblicato questo diario.

Macri non sembrava essersi mosso molto dall’attuazione del caso in cui era l’imputato principale, soprattutto dopo aver portato il caso alla Camera federale delle cause penali. Ora che La Camera Federale di Buenos Aires vuole che l’ARA riconsideri il suo caso di spionaggio delle famiglie di San Juan.. Carreras ha sfidato tre membri della Camera I, Pablo Pertussi, Mariano Lawrence e Leopoldo Brooklia, ad affrontare la coppa e l’intero processo è stato sospeso fino a quando questi problemi non sono stati risolti.

Anche gli ex leader dell’Afi Gustavo Aripas e Sylvia Majdalani sono stati accusati di spionaggio per conto delle famiglie dei sottomarini. Altri direttori chiave all’interno dell’ex SIDE includono l’ex direttore della riunione Eduardo Wingler – ora funzionario del ministero della città di Buenos Aires – e l’ex direttore del controspionaggio Diego Dalmவ் Pereira. E Martin Ghost. Bawa ha anche citato in giudizio Nicolas Youssef Benitez, l’ex capo della delegazione, e altri cinque agenti che hanno lavorato sotto il suo comando, poiché le indagini sono state condotte dal sito di Mar del Plata.