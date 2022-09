Viaggia nello spazio senza lasciare Llananes

Llaranes School ha un collegamento diretto con la Stazione Spaziale Internazionale. Inoltre, fa parte dell’Agenzia Spaziale Asturiana. Gli studenti guardano l’orbita e chiedono di scattare foto della Terra da un computer. “Scattiamo foto dallo spazio, cerchiamo Picos de Europa e Sally Ride ci ha messo la macchina fotografica – sulla Stazione Spaziale Internazionale – perché è stata la prima donna americana a raggiungere lo spazio”, spiegano Nayara Vazquez e Matias Garcia, 11 e 5, rispettivamente.





La Stazione Spaziale Internazionale impiega circa 90 minuti in giro per il mondo, ha una velocità di 27.000 chilometri orari e si trova a un’altitudine di quasi 400 chilometri. Questi dati sono stati forniti da Marcos Alvarez, uno degli osservatori di questo progetto educativo che coinvolge sei centri educativi nelle Asturie. I bambini possono programmare le immagini e scegliere se sono di giorno, di notte o anche in qualsiasi parte del mondo. È un progetto educativo del Sally Ride Institute con l’Università di San Diego, California, la NASA e il Jet Propulsion Laboratory, tra gli altri.

Ilan Ruiz, Alejandro Garcia e Alvaro Alvarez cercano l’orbita. Vogliono fotografare le Asturie e anche Siviglia. “Abbiamo scelto Siviglia perché il nostro amico Marcos Rodriguez è in vacanza lì”, dice Ruiz. Una volta che i comandi pertinenti sono stati dati al sistema, il Sally Ride Institute restituisce questo filmato all’Education Center.

Amir Jabrawi ed Evelyn Velez cercano l’Italia dal loro computer. Il compito non è facile ma ci riescono, e devono assicurarsi che la stazione spaziale passi sopra il Paese, e lo programmano in modo che Jessica Watkins – uno dei membri dell’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale – “scatti delle foto”. Marcos Alvarez ha concluso: “Questa attività è molto interessante per gli studenti che imparano la matematica, le scienze naturali e sociali, l’inglese e l’ambiente”.