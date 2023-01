Viaggio nel futuro, il nuovo spazio del MWC Barcelona parla del futuro della tecnologia

Dal potere inutilizzato della Terra agli esoscheletri di robot, alle bioplastiche stampate in 3D e all’intrattenimento sportivo completamente immersivo, Journey into the Future mette in mostra le aziende con soluzioni ai macro e micro problemi che affliggono la nostra società.

MWC Barcelona, ​​​​noto anche come Mobile World Congress, è una conferenza annuale sul mondo delle comunicazioni mobili, che si svolge a Fira de Barcelona, ​​​​che quest’anno si svolgerà tra il 27 febbraio e marzo.

Situato nel padiglione 6, Viaggio nel futuro È il primo spazio al MWC Barcelona che offrirà ai partecipanti un viaggio unico, esperienziale e pratico nel futuro della tecnologia e delle soluzioni di connettività. È un’esclusiva esperienza di narrazione che garantisce entusiasmo, ispirazione e comprensione del futuro delle industrie, delle comunità e dei cittadini di un mondo connesso.

È il potere della comunicazione, ciò che si può vedere in questo spazio (soluzioni di stampa 3D, intelligenza artificiale, realtà virtuale, robotica o automazione, tra le altre tecnologie) che avrà un profondo impatto su aziende, individui, società e sulla nostra esistenza quotidiana in il futuro, rendendo le nostre vite più confortevoli ed efficienti e la sostenibilità.

Lo spazio presenterà una serie di disgregatori provenienti da sette diversi settori: sanità, sostenibilità, sport, mobilità, intrattenimento, vendita al dettaglio e robotica. Queste aziende innovative utilizzano la tecnologia e la connettività più recenti per ispirare nuovi modi.

Maggiori informazioni su https://www.mwcbarcelona.com