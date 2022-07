Vibocom lancia il modulo Smart AI SCA825-W, sbloccando le capacità IAoT con una potenza di calcolo superiore

Shenzhen, CinaE il 20 luglio 2022 /PRNewswire/- Vipocom (Codice azione: 300638), il principale fornitore globale di soluzioni Internet of Things (IoT) wireless e moduli di comunicazione wireless, ha annunciato il lancio del suo modulo AI intelligente SCA825-W . Dotata del SoC Qualcomm Technologies QCS8250 (System on a Chip), l’unità è progettata per soddisfare le esigenze di scenari IAoT di fascia alta come videoconferenze HD, streaming live HD, cloud gaming, edge computing, robotica, droni, AR/VR , eccetera.

La combinazione di intelligenza artificiale e Internet delle cose ha aperto nuove possibilità per i settori che richiedono processi decisionali automatizzati in tempo reale e analisi dei dati. Secondo Counterpoint Research, si prevede che la domanda di soluzioni 5G AIoT aumenterà, con le spedizioni di unità 5G AIoT che raggiungeranno un tasso di crescita annuale composto dell’84% tra il 2022 e il 2030. Per alimentare un’ampia varietà di casi d’uso ad alta intensità di elaborazione.

Dotato di una soluzione IoT Qualcomm QCS8250, lo Smart Module SCA825-W all’avanguardia di Fibocom integra una CPU octa-core Kryo™ 585, GPU Adreno™ 650, NPU 230 (Neural Processing Unit), oltre a Hexagon™ DSP per l’apprendimento automatico. Il modulo può fornire una potenza di calcolo fino a 15 TOPS (Tera Operations Per Second), consentendo prestazioni di elaborazione AI complesse con fantastiche funzionalità.

Con Spectra™ 480 ISP (Image Signal Processor) Adreno 995 DPU e Adreno 665 VPU, Fibocom SCA825-W supporta fino a sette telecamere simultanee e un monitor triplo 4K Codifica video a risoluzioni fino a 4K a 120 fotogrammi al secondo, 8 chili A 30 fotogrammi al secondo (fotogrammi al secondo), fornendo capacità di acquisizione, elaborazione e visualizzazione delle immagini superiori.

Inoltre, l’unità supporta 5G, Wi-Fi 6.0, Bluetooth 5.1, nonché la tecnologia multi-antenna 2×2 Wi-Fi MIMO, che consente varie opzioni di connessione wireless per casi d’uso industriali e commerciali. Supporta anche il sistema operativo Android 10 e un’ampia gamma di interfacce (MIPI-DSI, I2S, PCIe, UART, USB, I2C, SPI), consentendo grande flessibilità e facilità di integrazione per soddisfare i requisiti delle applicazioni. Industria AIoT.

“Con la continua trasformazione dell’AIoT in tutti i settori, i moduli di intelligenza artificiale ad alte prestazioni diventeranno un pilastro importante”, ha affermato. Eden Chen, Direttore Generale della Divisione MC Product Management, Fibocom. “Il modulo Smart AI SCA825-W lanciato di recente è una parte importante della famiglia Smart Module di Fibocom, che farà un importante passo avanti nel campo dell’AIoT con i progressi tecnologici”.