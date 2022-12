“Vibrazioni a mille”, ha ammesso Maxi Rodriguez davanti ad Argentina e Francia

Doha (AFP) – Maxi Rodriguez non ha cambiato abito bordeaux da quando l’Argentina ha battuto il Messico (2-0) e ha iniziato il cammino che l’ha portata in finale. “Le vibrazioni sono a mille”, dice della sua attuale posizione di analista televisivo, “la Francia ha dei punti deboli e dobbiamo trovarli”.

“Ho tenuto la tuta e mi sto riposando. Non la lavo dalla partita in Messico, quando arriva ti fermi e aspetti la prossima partita. La domenica la tiro fuori un po’ prima o forse ci sto già dormendo”, scherza sulla sua mascotte vittoriosa in Qatar.

ansia nei giorni precedenti

Venerdì, il 41enne ex nazionale argentino (54 partite, 15 gol) si è ritirato, solo alla fine del 2021, ancora una volta in pantaloncini per giocare un mini-torneo di calcio con altre leggende della FIFA.

“Le vibrazioni sono mille – ha detto all’AFP poche ore prima di Argentina-Francia al Lusail Stadium -. E’ una finale e dobbiamo giocarcela e spero che questa volta tocchi a noi”.

In un discorso pragmatico, l’ex giocatore di Atlético e Liverpool, tra gli altri, ha chiarito che nella partita per il titolo “l’unica cosa che vale la pena fare è vincere”.

“La finale è diversa da tutto, non conta come arrivi ma cosa succede in quei 90 minuti”, spiega, ricordando che forse non è stato un grande spettacolo.

“Ci si aspetta molto, ma il fatto che il gioco sia buono conta solo per gli spettatori, il tifoso francese o argentino vuole solo vincere”, ha detto.

Maxi ha giocato i Mondiali 2006, 2010 e 2014, rimanendo in panchina nella finale di quest’ultimo, che l’Albiceleste ha perso 1-0 ai supplementari contro la Germania.

Come vivi le ore che precedono la partita più importante che un calciatore possa giocare? “Si gioca prima, si anticipa cosa succederà. Ma quando si arriva in campo, si fa davvero quello che si vuole e si è un po’ più calmi, ci si rilassa. Nei primi giorni c’era ansia”.

Quasi dieci anni fa, Maxi Rodriguez ha assistito in prima persona all’esordio di Messi con la nazionale albiceleste in un’amichevole contro l’Ungheria nell’agosto 2005.

“Qui è iniziata la leggenda. Ero in campo. L’ho toccato e per Leo è cambiato tutto”, scherza su un duello giocato a Budapest in cui la leggenda è durata appena 43 secondi, quando è stato espulso per uno schiaffo del rivale . L’Argentina ha vinto 2-1 e Maxi è stato autore di uno dei gol.

“Scegli tra mamma e papà”

L’ex giocatore non è opinione diffusa che la vittoria della Coppa del Mondo cambierà la percezione che la gente ha del capitano dell’Argentina.

“Messi è già allo stesso livello di Maradona. È come scegliere tra mamma e papà. Un trofeo non cambia nulla. Sono i due migliori giocatori nella storia del calcio argentino”, ha detto.

E aggiunge: “Anche se è difficile fare paragoni perché i tempi e il calcio cambiano. Pelé era il migliore della sua epoca. Oggi Leo è il migliore ed è allo stesso livello di Diego”.

Maxi è “orgoglioso” del gruppo formato dall’ex compagno di squadra Lionel Scaloni.

“I ragazzi sembrano buoni, calmi, molto uniti, cosa molto importante”, dice.

E nonostante la sua formazione impressionante e le prestazioni impressionanti in Qatar, crede che la Francia abbia aperture che la sua squadra può sfruttare.

“Tutte le squadre hanno punti deboli, anche se in Francia sono minimi. Queste partite si vincono o si perdono nei dettagli. È difficile fare un’analisi, è una partita da vincere”, insiste.

