Vicente Fernandez: la moglie del cantante messicano è stata ricoverata in emergenza | Doña Cuquita Messico USA CELEBS NNDC | Messico

famiglia Vicente Fernandez Continui a vivere i momenti difficili. Oltre all’esatto stato di salute del cantante messicano, questa volta la moglie dell’artista, Maria del Refugio Villasinor, è stata portata in ospedale per essere operata.

Come riportato da “Ventaneando”, Doña’ Cuquita è stata ricoverata all’ospedale Real San José, a Zapopan (Jalisco), per un intervento chirurgico per un’ernia all’addome.

Fonti vicine alla famiglia hanno dichiarato ai media che questo intervento era programmato, ma è stato sospeso dopo l’incidente di “Charro de Huentetan”.

La famiglia Don’ Chente era solita rilasciare dichiarazioni che informavano i seguaci dello stato di salute dell’idolo musicale ranchera, tuttavia, non hanno ancora commentato le condizioni di María del Refugio Villaseñor.

È passato più di un mese da quando Vicente Fernandez è stato ricoverato d’urgenza dopo una caduta nella sua stanza a Los Tres Potrillos, una fattoria privata nel Messico occidentale.

Vicente Fernandez è stato ricoverato in ospedale per un’infezione alle vie urinarie

