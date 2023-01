Victoria Mesa avrà spettacoli in Italia ed Egitto – La Voz de la Frontera

Il Schermitore messicano Specialista in lamina, Victoria “Vicki” Mesagareggerà tra L’1 e il 5 febbraio, a Oxtebec, all’esame nazionale di Morelos Prima di partire per una base di addestramento di un mese in Italia.

Con gli impegni alle porte, l’atleta di Kachanila ha completato la sua preparazione nella sala scherma della città dello sport con l’obiettivo di approdare alla nazionale femminile di fioretto. Mettiti in pista per Parigi 2024.





Prima di andare in Europa, la messicana difenderà i colori del 29esimo stato nell’esame nazionale di Oaxtepec, riconosciuto dalla Federazione Messicana; Si dirigerà subito nel “Vecchio Continente”, dove utilizzerà la sua permanenza per filmare il Gran Premio di Torino e attraverserà il Mediterraneo per partecipare ai Mondiali in Egitto.



“Abbiamo due squadre nazionali per definire la squadra (del Messico), andremo all’Oxtepec, da lì faremo una base di allenamento in Italia per un mese e torneremo ai campionati nazionali. La squadra”, “Vicky” ha sottolineato durante il loro allenamento nella sala di scherma.

“L’obiettivo è che i turni europei siano vuoti, e soprattutto il volume sarà buono, così nei campionati nazionali più importanti faremo bene e continueremo ad assicurarci un posto in nazionale. , per il centroamericano e Giochi dei Caraibi a San Salvador”.