Victoria’s Secret torna sulle passerelle per mostrare la nuova generazione di “Angeli”

Quasi quattro anni dopo la sua ultima sfilata e dopo molte polemiche, mercoledì Victoria’s Secret (VS) ha steso un “tappeto rosa” a New York. Iconici “angeli” come Adriana Lima e una nuova generazione di modelle hanno celebrato il loro ritorno sulle passerelle.

Victoria’s Secret sembrava rinascere dalle sue ceneri, pronta a salire alla ribalta e con una capacità di incontri: oltre a Lima, altre modelle hanno calcato la passerella dell’azienda ad un certo punto, come Naomi Campbell e Gigi Hadid. Candice, anche tu hai frequentato il Manhattan Center, Swanepoel o Lily Aldridge e chi ha subito un rinnovamento del brand, come Valentina Sampaio, che è transgender; sorella colomba, grande; Kwana Chesinghorse, nativa americana; e Winnie Harlow, che soffre di vitiligine sulla pelle.

Tra gli ospiti dello show, che indossavano completi di lingerie, c’erano anche personaggi dello spettacolo come la cantante Avril Lavigne, l’attrice Priyanka Chopra, la tennista Naomi Osaka o l’ereditiera e “influencer” Ivy Getty.

Quella mostrata oggi sul “tappeto rosa” è stata un’anteprima del documentario “The Tour ’23”, annunciato qualche mese fa come la ciliegina sulla torta della trasformazione e che cerca di spiegare a milioni di telespettatori la nuova missione segreta di Victoria: promuovere le donne e sostenerle”, ha affermato la società in una nota.

Spettacolo cinematografico… e qualcos’altro

Come annunciato, il “tour” sarà una piattaforma ripresa dopo una “narrativa cinematografica” in cui, oltre a vedere le modelle sfilare con la loro lingerie attraverso spazi lussuosi, potrai conoscere le storie dei team creativi che progettano pezzi a Bogotà, Londra, Tokio e Lagos.

Il film VS, previsto per il 26 settembre su Amazon Prime Video, “sarà guidato dalla moda, dal glamour e dall’intrattenimento con un cenno alle amate icone del passato, ma in un modo fresco e ridefinito”, ha aggiunto Raul nella nota. Direttore creativo di Victoria’s Secret.

Nello show promozionale con protagonista la cantante Doja Cat, l'”influencer” Emily Ratajkowski o la modella Gigi Hadid, si sentono voci femminili “off” che affrontano questioni personali come la bellezza e la fiducia in se stesse, e altre questioni più filosofiche, come “Cosa significa significa essere umani?” “.

Tutto fa pensare che la nuova VS sia governata da valori molto diversi da quelli che stava massimizzando L’idea di femminilità è stata ridotta a un corpo in stile Barbie.“Penso che sia giusto essere la donna che infrange le vecchie regole”, dice il sarto Com-ai del Team Tokyo in una foto promozionale.

E il ritorno di Victoria’s Secret sulle passerelle non si limiterà allo schermo: culminerà in un “evento di moda dal vivo questo autunno”, ha rivelato la società nella sua nota.

turno lungo

Il famoso marchio di lingerie da decenni è pioniere anche del concetto di “sexy”. È stato frenato da una società in via di modernizzazione che ha iniziato a opporsi ai canoni di bellezza incentrati sulla magrezza; Successivamente, il movimento “Me Too” le fa perdere l’accettazione.

VS ha cancellato il suo spettacolo nel 2019 dopo 24 anni, sotto il peso di un pubblico televisivo in diminuzione e sotto esame per accuse di molestie sessuali, ritorsioni sul posto di lavoro e amicizia di lunga data tra il proprietario dell’azienda, il milionario Les Wexner, con il molestatore sessuale Jeffrey Epstein.

Ha poi fatto un lungo turno in cui ha preso decisioni che l’hanno accolto tiepidamente, come tirare fuori i suoi “angeli” – modelle in mutande con le ali sulla schiena – e scegliere come ambasciatrici attiviste, attrici e atlete alle quali ha dato un portavoce . in forma podcast, attivo solo da pochi mesi.

Anche se, senza dubbio, è stato il cambiamento più importante La partenza di Wexner dalla carica di CEO Dalla società madre, L Brands, seguito da dettagli dedicati a donne vere, come mostrare corpi di diverse razze e dimensioni nelle loro pubblicità o vendere reggiseni per allattamento e reggiseni per mastectomia.