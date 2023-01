Video 3D: la stampa 3D nella lotta contro il cancro

Domenica su 3Dnatives significa automaticamente domenica dalla nostra raccolta settimanale dei migliori video sulla stampa 3D. Iniziamo con il ruolo enorme e molto importante della stampa 3D Combattere il cancroseguita dalla presentazione che abbiamo scoperto martedì scorso da What’s new UltiMaker fdm (S7), i stampante 3d Il risultato della fusione tra FDM Ultimaker e Makerbot, Crea e progetta Scarpe stampate in 3D Dall’iconico marchio Dior, la produzione additiva ad alta velocità di dp polar e come i mondi della Formula 1 e della stampa 3D si uniscono attraverso la stessa produzione additiva. Dicci qual è il tuo preferito sui nostri social network!

Inizio pagina 1: Il ruolo della stampa 3D nella lotta contro il cancro

progredire in Stampa medica 3D Non finiscono mai di stupirci, soprattutto nella lotta contro il cancro. Queste nuove tecnologie vengono utilizzate per identificare un tumore, per prepararlo a un intervento chirurgico o anche per curare i pazienti che ne sono affetti cancro. Per affrontare questo argomento, abbiamo esaminato alcune delle più importanti applicazioni di produzione di additivi medicinali per la ricerca sul cancro. Lo trovi qui:

Top 2: Presentazione di UltiMakerS7

Aspettiamo da maggio i prossimi passi nella fusione tra Makerbot e Ultimaker, per scoprire come questo influenzerà il mondo della produzione additiva. E quel primo passo è ora ufficiale: UltiMaker sta lanciando una nuova macchina FDM, l’S7, che spera sarà una versione migliorata del suo predecessore, l’Ultimaker S5. Guarda la sua presentazione qui sotto:

Top 3: le scarpe stampate in 3D di Dior per la Paris Fashion Week 2023

Come vi abbiamo già detto in Articolo del venerdìSono molti i brand che hanno scelto la stampa 3D per migliorare le proprie caratteristiche e unicità o originalità rispetto ad altri. Venerdì abbiamo parlato della scarpa creata dalla manifattura additiva della Rains House e ora vi presentiamo la scarpa creata da Dior in questo video:

Top 4: produzione di massa additiva utilizzando polarità dp

Produzione additiva ad alta velocità vertigine di Dp polar includono pretrattamento, produzione e post-trattamento, che consente loro di garantire l’alta qualità dei loro pezzi finiti. Con il processo di stampa ingegnerizzato di dp polar, i componenti possono essere profilati con precisione in diversi materiali per ottenere proprietà prestazionali come flessibilità, tenacità e resistenza alla temperatura. Guardalo in questo video:

Top 5: Jabil aiuta la Formula 1 con gli straordinari

La produzione additiva consente la prototipazione rapida e la produzione efficiente di parti personalizzate. le auto, che dà alla squadra un vantaggio competitivo. Byblos e l’Alpine F1 Team stanno rivoluzionando il design automobilistico utilizzando i materiali e i metodi di produzione più recenti. Scopri nel nostro ultimo video come questo legame tra produzione additiva e Formula 1 sia reale e possibile oggi:

Cosa ne pensi di questa raccolta di video 3D e del ruolo della stampa 3D nei settori medico, automobilistico o della moda? Lascia i tuoi commenti sui nostri social network: FacebookE CinguettioE Youtube S Rss. Segui tutte le informazioni sulla stampa 3D nel file Il notiziario settimanale.