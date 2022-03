Le speranze del Mali di qualificarsi per la prima volta ai Mondiali sono svanite dopo aver perso allo stadio del 26 marzo di Bamako contro la Tunisia (0-1), in un fatidico pomeriggio per il suo difensore Moussa Sissako.

Il difensore belga Standard Liege è andato tutto bene. Cinque minuti dopo l’inizio del primo tempo, ha segnato un autogol e poi è stato espulso.

festa da dimenticare

Moussa Sisako si rammarica del suo fallimento. Foto: colpi

Era il 35′ quando il difensore Sissako voleva passare un passaggio al suo portiere. Tuttavia, prima di calciare il pallone, non si è accorto della posizione del portiere. Inoltre, ha colpito duramente la palla. Qual è il risultato di quella serie di errori? Un insolito obiettivo privato è diventato una tendenza nei social network.

Cinque minuti dopo aver segnato un autogol, Sisako ha ricevuto un cartellino rosso subito dopo un difficile intervento e ha lasciato la sua squadra in dieci uomini.

La Tunisia resistette per ordine e ottenne la vittoria che doveva ratificare nella seconda tappa del prossimo 29 marzo nella città di Rades.

