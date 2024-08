Video del gatto diffuso dalla NASA che ha battuto il record di trasmissione a distanza nello spazio

Questo risultato apre le porte allo streaming di contenuti registrati con una qualità migliore.

C’è una sonda spaziale alla ricerca di A Un asteroide molto speciale da studiare. Questa è la nave Psiche una pentolaChe va incontro al lontano corpo spaziale, Sono riuscito a rompere a Nuovo record per la trasmissione video ricevuta sulla Terra.

La nave sta sperimentando un nuovo e più efficiente sistema di comunicazione a lunga distanza nello spazio profondo. Si tratta di Sistema di comunicazione ottica nello spazio profondo o Sistema di comunicazione ottica nello spazio profondo (DSOC) Che ha dimostrato la sua efficacia trasmettendo e inviando con successo un video di 15 secondi da una distanza di 30 milioni di chilometri dalla Terra Nel dicembre 2023.

Ma ora Sono riuscito a fare lo stesso a 225 milioni di km Dal nostro pianeta.

L’esperimento DSOC della NASA è la prima dimostrazione da parte dell’agenzia di comunicazioni ottiche al di fuori del già collaudato sistema Terra-Luna. DSOC è un sistema costituito da un trasmettitore e un ricevitore Laser aeronautico, trasmettitore laser terrestre e ricevitore laser terrestre.

La trasmissione effettiva è stata lanciata dalla nave diretta ad incontrare l’asteroide, da una distanza equivalente a più di 100 volte la distanza che separa la Terra dalla Terra. luna. Ha impressionato gli specialisti della NASA anche per la qualità e la velocità del segnale ricevuto rispetto alle attuali comunicazioni terrestri.

Un concetto artistico raffigurante l’asteroide ricco di metalli Psiche, che si trova nella fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove. (NASA/JPL-Caltech/Arizona State University)



In ciascuno di questi elementi da preparare DSOCsono state implementate nuove tecnologie avanzate con l’obiettivo di sviluppare un nuovo sistema di comunicazione attrezzato per le prossime missioni spaziali interplanetarie, come quelle già previste su Marte con esseri umani e su altri mondi del nostro sistema solare, utilizzando robot.

L’obiettivo degli esperti Laboratorio di propulsione a reazione della NASA (JPL) Si tratta di un miglioramento rispetto a un noto e collaudato schema di comunicazione in radiofrequenza dallo spazio profondo, che oggi ha raggiunto il limite di larghezza di banda, aumentando la necessità di sistemi di comunicazione migliorati.

Le nuove missioni spaziali esplorative trasmettono enormi quantità di dati scientifici, inclusi immagini e video ad alta definizione, aumentando notevolmente la larghezza di banda richiesta.

I membri del team della missione Psyche stanno preparando la navicella spaziale in una struttura vicino al Kennedy Space Center della NASA in Florida. (EFE/Kim Shiflett/NASA)



Il nuovo sistema sperimentale di comunicazione ottica per lo spazio profondo della NASA si basa su… Tecnologia laser per trasmettere dati dallo spazio Con grandi quantità di contenuti. Questo segnale viene ricevuto dalle stazioni riceventi a terra, dotate di telescopi e modem. Che converte la luce laser in dati digitali. Ciò consente a DSOC di inviare informazioni a velocità fino a 1,2 Gbps.

L’eroe del video è un gatto di nome TatersColore arancio scuro, appartenente ad un mio dipendente Laboratorio di propulsione a reazione A una pentola. Nella clip di 15 secondi, il gatto insegue un punto rosso da un puntatore laser, una trasmissione che culmina nell’uso della tecnologia laser a infrarossi e supera la velocità di una connessione Internet a banda larga.

Il segnale ha impiegato meno di due minuti per raggiungere le strutture del JPL dallo spazio, dove è stato ricevuto con successo.

Un video di 15 secondi di un gatto ha stabilito un record di comunicazione per la NASA

trasferimento video di gatti, Non solo si è trattato di un importante passo avanti nell’esplorazione spaziale, ma ha anche evidenziato la capacità del DSOC di trasmettere dati ad alta definizione da grandi distanze, il che è fondamentale per le missioni future, come potenziali spedizioni su Marte.

Pam Milroy, Il vicedirettore della NASA ha apprezzato il fatto che questo risultato confermi l’impegno dell’agenzia nello sviluppo di tecnologie avanzate di trasferimento dati nelle missioni future, poiché il test stabilisce un nuovo standard nella velocità delle comunicazioni interplanetarie, superando addirittura molte comunicazioni a banda larga sulla Terra.

Un test psicologico dimostra la fattibilità dell’invio di contenuti multimediali dallo spazio. Aprendo nuove possibilità di comunicazione nell’esplorazione dell’universo.

Questa immagine tratta da un video animato distribuito dalla NASA nell’ottobre 2023 mostra la navicella spaziale Psyche che si avvicina all’asteroide Psyche. (NASA/JPL-Caltech/Arizona State University tramite AP)

La missione Psyche della NASA, lanciata il 13 ottobre 2023, è una missione Un’iniziativa volta ad esplorare l’asteroide metallico PsycheChe si trova nella fascia degli asteroidi tra Marte e Giove. Questa missione ha il suo obiettivo principale Studia la composizione e la struttura di questo oggettoSi ritiene che sia costituito principalmente da ferro e nichel.

Gli scienziati ritengono che questo asteroide potrebbe essere il nucleo esposto di un pianeta giovane, un elemento costitutivo per i pianeti rocciosi che non si sono ancora completamente formati. Con i dati ottenuti dalla missione, La psiche può fornire preziose informazioni sulla composizione della Terra e di altri pianeti nel sistema solare.

Lo stato psichico può essere modellato da grandi quantità di metallo proveniente dal nucleo del pianeta minore, uno dei componenti fondamentali del nostro sistema solare. Probabilmente l’asteroide è sopravvissuto a diverse violente collisioni comuni durante la formazione del sistema solare. Pertanto, Psiche può dirci come si sono formati il ​​nucleo della Terra e i nuclei di altri pianeti rocciosi o terrestri.

Un razzo SpaceX ha lanciato la navicella spaziale Psyche della NASA lo scorso ottobre (NASA/Aubrey Gemignani)

“Tuttavia abbiamo visto altri meteoriti che sono per lo più metallici Ciò che rende Psiche unica è che può essere realizzata interamente in ferro, nichel e altri metalliha affermato Tracy Baker, scienziata planetaria del Southwest Research Institute in Texas, Stati Uniti.

Alcuni specialisti determinano che il valore economico totale di tutti i minerali psicogeni può superare 10.000 quadrilioni di dollari USA. Tenendo conto che il valore dell’economia globale nel 2019 è stato 142 miliardi di dollari americani Secondo il portale dati tedesco Statista, i minerali della psiche possono essere considerati preziosi Circa 70.000 volte di più dell’intera economia del nostro pianeta.