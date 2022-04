Video e storia del Liverpool 2-0 Villarreal: tanto Liverpool

Il Liverpool ha battuto il Villarreal e ha vinto 2-0 nella seconda semifinale di andata di Champions League. Martedì prossimo gli uomini di Unai Emery tenteranno di ribaltare la parità.

momenti importanti 42′: Ha ragione Thiago, che si scontra con la posizione

53′Portiere estobiniano

55′: un obiettivo

Il gioco in 60 secondi

La partita è iniziata in un’atmosfera strepitosa ad Anfield, uno degli stadi capace di far pungere anche i più freddi. Come previsto, i padroni di casa hanno iniziato a guidare, con Robertson e Alexander-Arnold che correvano più e più volte sulle fasce. Ma Emery è un allenatore di alto livello e il Villarreal ha continuato senza troppe sofferenze.



Il Liverpool ha vinto 2-0 all’andataGetty Images

Al 12′ Mane lo colpisce dopo un bel cross di Salah, ma il colpo di testa senegalese sbaglia la porta. Il Liverpool ha recuperato rapidamente il ritmo dopo mezz’ora di gioco e Salah ha provato due volte senza fortuna. Al 42′ l’occasione più chiara del primo tempo. Thiago fa in tempo a raccogliere il tiro dall’avanti, e la sua mano destra viene respinta dal bastone di Roly tra la disperazione dei tifosi locali.

Il secondo tempo inizia come il primo, con il Liverpool che preme forte, ma questa volta la fortuna è dalla parte degli inglesi. Al 53′, Henderson colpisce un cross dalla destra di Estupinan e sorprende Rowley. Senza quasi il tempo per tenere 1-0, è arrivato il secondo, Mane ha lavorato dopo un bel passaggio di Salah. I gol hanno seminato il morale ad Anfield e il Villarreal ha lottato nei minuti successivi. Tuttavia, il Liverpool non è stato in grado di segnare il terzo gol e il confronto si sposterà direttamente alla partita della prossima settimana in Spagna.



Thiago AlcantaraLiverpool FC tramite Getty Images

PlayStation® Man of the Match: Thiago (Liverpool)

“Thiago ha mostrato visione del gioco e precisione nei passaggi. Con la palla è stato in grado di far fuori gli avversari e, quando necessario, fare grandi azioni difensive”.

Comitato di monitoraggio tecnico UEFA

È così che viviamo Liverpool – Villarreal



Gonzalo Aguado, corrispondente di UEFA.com



Così, Mane ha festeggiato 2-0Getty Images

Lo stesso Villarreal ha vissuto l’esperienza di 90 minuti di giocare ad Anfield. Con una grande atmosfera, il Liverpool era in cima e si sarebbe recato in Spagna con un vantaggio che potrebbe essere sufficiente. Gli uomini di Emery sono riusciti a malapena a creare il pericolo e martedì prossimo dovranno migliorare molto se vogliono raggiungere il gran finale di Parigi.

Interazioni

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool: “Devi essere pienamente vigile ed essere al 100% per giocare la gara di ritorno come l’andata. Siamo in vantaggio per 2-0, va bene. È meglio di prima, ma sappiamo che non abbiamo finito. “

Lo ha detto Jordan Henderson, capitano del Liverpool bt sport: “Ci vuole un po’ di fortuna quando la squadra gioca a massa ridotta. Ce l’abbiamo fatta e questo ha sollevato il pubblico. Per la maggior parte della partita la contropressione è stata molto buona. Abbiamo reso loro le cose difficili, ma un pareggio ancora vivo sarebbe stato difficile a Villa Real”.

Parla con Andy Robertson, difensore del Liverpool Sport BT: “Abbiamo avuto alcune occasioni nel primo tempo. Abbiamo avuto un piccolo slancio dopo il primo gol e l’atmosfera qui era fantastica. Ci ha portato al secondo gol. Avremmo voluto segnare un altro gol, ma abbiamo mantenuto la porta inviolata. Ha segnato due gol.. ci sentiamo bene”.



Molti fan del Villarreal hanno accompagnato i loro fan ad AnfieldGetty Images

Thiago Alcantara Man of the Match: “Dovevamo renderci conto di aver raggiunto le semifinali di Champions League. Mi è piaciuta molto la prestazione della squadra. Per me è la cosa migliore. Dobbiamo prepararci a tutti i tipi di tattiche dell’avversario. I nostri giocatori hanno sentirsi a proprio agio in ogni tipo di situazione”.

L’allenatore del Villarreal Unai Emery: “In semifinale bisogna incontrare queste avversarie, con i candidati. Il fattore sorpresa era già smorzato in semifinale. Questa volta abbiamo giocato l’andata in trasferta. Non ci hanno lasciato prendere l’iniziativa, hanno fatto non andiamo a rincorrerli… Abbiamo cercato di resistere, sulla difensiva”.

Pau Torres, giocatore del Villarreal: “Alla fine ogni fallo viene punito. Abbiamo resistito bene nel primo tempo, ma ad inizio ripresa ci hanno scavalcato un po’. Non siamo riusciti a mantenere quello che volevamo. Ci lasciamo due gol alle spalle, ma chi non te l’ha detto che la prossima settimana in casa faremo il pareggio….”.

Gustavo Lopez, Movistar + “Due gol velocissimi nel secondo tempo hanno ridotto tutto quello che il Villarreal voleva fare, qualcosa di simile a quello che ha fatto nel primo tempo”.

Dati principali

Il Liverpool ha segnato due o più gol in 10 delle ultime 11 partite giocate in Champions League in questa stagione.

Mane ha eguagliato Didier Drogba (entrambi con 14) come capocannoniere dell’Africa nella fase a eliminazione diretta della Champions League.

14 degli ultimi 20 gol di Mane nel torneo sono arrivati ​​​​nelle fasi a eliminazione diretta.

Il Liverpool ha segnato più di 20 gol, per un solo tiro del Villarreal.

Il Villarreal non ha tirato in porta.

Il confronto si conclude martedì prossimo in Spagna.



Klopp si congratula con i suoi giocatori dopo la partitaGetty Images

Sadio Manè – 8

Trento Alexander Arnold – 8

Ibrahim Konate – 8

Thiago Alcantara – 8

allineare

Liverpool: Alison. Alexander-Arnold (Gomez, 81d), Konate, Van Dyck, Robertson; Henderson (Kita, 72 min), Fabinho, Thiago Alcantara; Salah Mane (Jota 72d) Luis Diaz (Origi 81d)

Villarreal: Rolly. Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán (Trigueros, 72′); Lo Celso, Parejo (Aurier, 72′), Capoue, Coquelin (Pedraza, 57′); Choques (giorno, 72 minuti), Danjuma (Baku Alcacer, 86 minuti)