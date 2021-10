L’attaccante tredicenne ha segnato i gol più grandi in sole tre stagioni, giocando nella divisione 2007 del Rosonero e venendo paragonato a Sladen Ibrahimovic.

Francesco Kamarta Questo è il nuovo gioiello degli umili Milano A soli 13 anni, l’attaccante è stato paragonato alla vetta del Rosonero perché aveva record diversi per la sua età. Sladen Ibrahimovic, Per il suo grande punteggio da quando ha segnato 483 gol in 87 partite!

Il calciatore, classe 2008 e da cinque anni con il club azzurro, ha dato il via a tutte le sue celebrazioni dalla stagione 2017/18. 247 gol in 40 partite!, È stato ridotto man mano che sono diminuite le celebrazioni con incontri nel seguente programma 172 volte in 31 partite. Inoltre, è stato chiuso con 64 gol in 16 cross Della stagione 2019/20.

Francesco Bagani, giornalista ed esperto scout della Confederazione Italiana Calcio, ha postato questa informazione su கணக்கில்SiabolataFFP sul suo account Twitter, e ha chiarito che questi numeri giganteschi potrebbero essere spiegati da alcuni vantaggi delle partite di Gamarta senza giocare a pieno con l’11. Vs. 11. Oltre a quella descrizione, il giocatore ha mostrato Abilità interessanti della palla intrappolata dal piede La partita è contro i difensori ed entusiasma gente del posto e sconosciuti con il suo immenso talento.

Attualmente ha alzato una categoria a favore del Milan nel 2007 Campionato Nazionale A/P Sub15Una partita perché non ha mostrato difficoltà ad abbracciare anche se aveva un anno in meno Hellos ha segnato due colpi di testa contro il Verona Statua di Rosonero tra il 2002 e il 2012, l’ultimo fine settimana di una squadra che condivide un libro paga con il figlio di Clarence, Denzel Vienna Seidorf.

