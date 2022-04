Video. Guerra delle Falkland 40 anni

#40 anni: tutto ciò che devi sapere sulla guerra delle Malvinas – YouTube

Era il 1982. La dittatura genocida fu screditata al suo sesto anno e Leopoldo Fortunato Galtieri ne fu presidente. La crisi economica, la disoccupazione e il disagio della classe operaia e dei settori medi hanno minato la loro legittimità. Le madri e le nonne stavano già correndo a reclamare i loro parenti scomparsi. Come parte di una serie di crescenti proteste, il 30 marzo una manifestazione di massa della CGT è stata brutalmente repressa, esponendo un’enorme crisi.

Tre giorni dopo, la giunta ha annunciato lo sbarco delle forze argentine nell’arcipelago. “Se vogliono venire, lasciali venire, li combatteremo”

I soldati hanno allevato una parte antimperialista nella loro disperazione? Nulla di tutto ciò. La dittatura, intossicata dagli affari e dalla resa alle capitali delle potenze, formulò un piano non serio: schierare truppe nelle isole, non con l’intenzione di andare in guerra, ma solo per “negoziare” con l’Inghilterra. Hanno sottolineato che per essere obbedienti agli Stati Uniti per quanto riguarda la loro estradizione, tortura e addestramento per altri massacri nella regione, gli Stati Uniti sarebbero diventati arbitri a loro favore e che l’Inghilterra non desidererebbe iniziare una simile guerra. Otterranno il sostegno della popolazione. Questi genocidi corrotti non furono ingegnosi come gli strateghi e gli statisti.

Si sbagliavano sull’Inghilterra. Margaret Thatcher, all’epoca Primo Ministro, guidava un governo in crisi. Ha trovato in Malvinas la mossa perfetta per cercare di unire i ranghi all’interno dell’Inghilterra e anche per posizionarsi come una potenza a livello globale.

Si sbagliavano anche sugli Stati Uniti. L’affinità ideologica ei “favori” compiuti non supereranno mai gli interessi come potenze imperiali. Non potevano permettere a un paese come il nostro di osare con le loro mani.

Da tutto questo il piano è stato un disastro. Dei quasi 10.000 soldati schierati, il 75% erano bambini di età compresa tra i 18 ei 20 anni che prestavano il servizio militare obbligatorio. Scoperti senza un piano, mal equipaggiati e persino torturati dagli ufficiali in carica, sono coraggiosi nel torturare gli scomparsi ma i codardi in battaglia. Sono stati commessi innumerevoli errori tattici, come non preparare le piste delle isole, lasciandole solo pochi minuti per combattere prima di rimanere senza carburante; Ha pochi missili, sottomarini scadenti e navi da combattimento mal equipaggiate

Non è stato inviato, doveva essere fornito dalla terraferma.

Tuttavia, i soldati e gli aviatori misero in difficoltà l’esercito imperiale, anche Margaret Thatcher nelle sue memorie dice che se non furono parzialmente sconfitti, fu a causa dei missili che non esplosero quando colpirono le navi da guerra inglesi, che è quando lo fecero. Sono lasciati a preparare e difendere le isole, sostenuti solo dall’eroismo di alcuni coraggiosi bambini sulla Terra.

Sostenere questa causa era nell’interesse della destra e della dittatura? numero.

In linea di principio, poiché il caso Malvinas, la sovranità nazionale sulle isole e la lotta contro l’impero erano più che giuste. Il problema era che la dittatura la guidava.

Non era destinato a perdersi se fossero state prese altre misure.

Era necessario sviluppare tutte le armi e l’addestramento popolare, invitando i sindacati a organizzarlo. Tutti i residenti erano disposti a collaborare, dai bambini della scuola materna alla raccolta di forniture e all’invio di lettere di sostegno agli anziani. Si potrebbe favorire la crescente solidarietà in tutto il continente, come l’accettazione degli aiuti militari da parte di Perù e Cuba, e la richiesta di uno sciopero da parte di tutti i lavoratori delle Americhe. Esagerato? Tanto per fare un esempio, la comunità boliviana nel nord dell’Argentina ha offerto a 25.000 dei suoi membri di andare nelle isole per combattere. Malvinas era una cosa molto leale, oltre che rabbia contro gli oppressori dell’intero continente.

E si può anche chiedere il boicottaggio della classe operaia britannica, anch’essa sulla strada per la guerra contro i suoi governanti e il suo piano neoliberista.

Oggi assistiamo all’adozione di misure economiche e finanziarie contro l’aggressione russa contro l’Ucraina. Questo avrebbe potuto essere anche un percorso importante: dalla confisca dei capitali inglesi e dalla cessazione del loro approvvigionamento di materie prime, all’appello alla cessazione delle relazioni commerciali con altri paesi, il tutto sotto la pressione della mobilitazione indipendente della dittatura.

Nel dinamismo politico, tutte queste misure non solo avrebbero rafforzato l’organizzazione operaia e popolare, e quindi indebolito la stessa dittatura, ma, in caso di successo, avrebbero rafforzato l’intero movimento operaio mondiale.

La guerra contro le potenze imperialiste per conto di una nazione oppressa è una guerra progressista nell’interesse della classe operaia mondiale: indebolisce gli oppressori del mondo, moralizza l’organizzazione operaia perché mostra che è possibile combattere, e perfino vincita.

Ma è successo il contrario. La guerra durò in totale 78 giorni e si concluse con la resa dell’Argentina.

Ciò ha portato conseguenze nel mondo. La resa dei massacri argentini ha permesso al regime Thatcher e al regime di Ronald Reagan negli Stati Uniti di alzare la testa. Nelle isole britanniche, i minatori “Iron Lady” furono duramente sconfitti. L’imperialismo uscito dalla stagnazione dopo la sconfitta del Vietnam sta alzando la testa e guadagnando forza per avanzare con la trasformazione neoliberale delle colonie e delle semicolonie.

In Argentina la sconfitta si è conclusa con un numero ancora incerto di vittime: circa 650 nei combattimenti, ma il numero dei suicidi è più alto e continua ad aumentare.

Peronisti e radicali sostengono la dittatura per garantire una “transizione ordinata”, fomentando frustrazione e l’idea che “l’imperialismo non può essere sconfitto”. Può suonarvi familiare, quando oggi, dopo quattro decenni, è dato per scontato che dovete pagare integralmente il debito e arrendervi senza opporre resistenza.

Dai governi più apertamente cooperativi con l’imperialismo come quello di Menem o Macri, a quelli guidati da Nestor Kirchnerel che sussultava ma addirittura contribuì con le forze argentine all’invasione “pacifica” di Haiti su richiesta del Nord America o votarono per “l’antiterrorismo “. La legge “Trasmettendo la presente legge è cresciuta solo la subordinazione delle grandi multinazionali: con minatori come Barrick, estrattivi come Chevron, grandi polpi di campagna come Monsanto, e proprietari terrieri come Benetton o Lewis, ecc., e sottomissione da parte di debito come lo vediamo oggi.

Solo organizzando e mobilitando forte lavoratori, donne e bambini, qui e oltre, possiamo fermare le loro mani e lottare per ciò che è nostro. Quindi devi superare i comportamenti attuali che ovviamente non combatteranno.

L’imperialismo può essere sconfitto, come dimostrano secoli di lotte, dagli schiavi ribelli ad Haiti che sconfissero l’Inghilterra, la più grande potenza dell’epoca, o dalla Russia rivoluzionaria che sconfisse 14 eserciti imperialisti, Vietnam, Cuba che sconfisse gli Yankees nel secolo scorso.