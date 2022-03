VIDEO Resident conferma che J Balvin invidia Bad Bunny, dopo che è emersa la sessione di Bizarrap

dietro il Lancio della sessione n. 49 del prodotto argentino uno sconosciutoil cui ospite era il rapper residenteLa faida tra i due è tornata a galla e questa volta è stato perché in questa sessione di otto minuti e quarantadue il rapper colombiano ha vomitato. J Balvin.

D’altra parte, la sessione residente Era diviso in tre parti e nell’ultima parte ha menzionato diverse cose a riguardo J BalvinTra loro, solo quelli che scrivono musica Spugna di mareL’ho chiamato Logan Paolo il reggaeton lo ha anche definito un razzista.

Il residente afferma che J Balvin è invidioso di Bad Bunny, dopo che è uscita la sessione di Bizarrap. / Foto: Twitter

Allo stesso modo, il conflitto è iniziato nel settembre 2021 e così via J Balvin menzionato amoroso Non hanno nominato artisti di tipo reggaeton, cosa che ha fatto incazzare Residente a questo commento. Dopo diversi mesi, residente Ha rivelato che pubblicherà una canzone per il traduttore di ‘Mi Gente’ ma non lo permetterà. Anche qualche tempo dopo la quarantanovesima seduta uno sconosciuto.

Il residente conferma che J Balvin è geloso di Bad Bunny

Dopo aver lanciato un programma Sessioni musicali BZRP #49 Da uno sconosciuto Al fianco residentevarie Lo YouTube Hanno iniziato a rispondere al video e altri hanno avuto l’opportunità di incontrarlo e questo è stato il caso del canale Mollusco TV dove residente lo ha confermato J Balvin invidia Bad Bunny.

“Sono andato alla festa di Benito (Bad Bunny) perché è mio fratello, non mi deve niente e quando fa cose per me non gli devo niente, non vado a lavorare, sono felice di andate a vedere che ha funzionato, ma J Balvin non è felice di vederlo avere successo, non è contento delle vittorie di Benito e sono sicuro che questo bastardo gli invidi molto”.Il residente ha aggiunto nell’intervista.

Residente che parla di Bad Bunny

In aggiunta a quanto sopra, nella stessa intervista, Residente ha condiviso la sua ammirazione per Benito, alias Bad Bunny. “Benito fa la storia, per questo lo rispetto, sono felice per il successo che ha avuto, quando ha iniziato a fare lanci, ho detto ‘che bastardo’, i suoi numeri combaciano con quelli dei suoi biglietti, fa la storia da diversi anni e nessun altro arriverà in una questione di tempo.” mille anni luce o in questo momento,” Aggiunto residente.

Cattivo coniglio. Il residente afferma che J Balvin è invidioso di Bad Bunny, dopo che è uscita la sessione di Bizarrap. / Foto: Getty Images (Rich Fury/Getty Images per DCP)

