videogiochi | Resident Evil 4 Remake | Mostra Capcom 2022 | Ecco come appare il terrificante remake di Resident Evil 4 [VIDEO] | Spagna | Messico | Stati Uniti | tecnologia

Capcom Ha offerto un nuovo sguardo al tanto atteso Resident Evil 4 Remake Da materiale inedito dalla sezione riproducibile. Il gameplay è stato condiviso nell’ambito del Capcom Showcase 2022, un recente evento per l’azienda giapponese.

Il video mostra le ambientazioni principali della storia principale sotto un aspetto piuttosto cupo, come la giungla dove inizia l’avventura di Leon Kennedy, il personaggio principale dell’uscita.

Resident Evil 4 Remake è una rivisitazione del classico GameCube, originariamente pubblicato nel 2005. Il remake sarà caratterizzato Yasuhiro Anbu Come regista (ha anche diretto Resident Evil 2 Remake e Resident Evil Revelations 2) e Yoshiaki Hirabayashi Come produttore (la posizione che ha ricoperto nella creazione di Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 6 e Resident Evil Remake). Entrambi i professionisti hanno commentato il nuovo sviluppo, dicendo che “Conserva con cura tutto ciò che ha reso speciale il gioco originale, aggiornandolo con tocchi moderni per il divertimento di tutti quando uscirà nel 2023.″.

Qui ti mostriamo come giocare:

La trama del gioco continua negli eventi di Resident Evil 2 e 3, sei anni dopo la distruzione di Raccoon City. Leon S. Kennedy, sopravvissuto ed esperto di armi, viene inviato dal governo degli Stati Uniti in una remota città europea per recuperare la figlia del presidente. Tuttavia, si scoprì che la popolazione aveva perso ogni uso della ragione e dell’umanità.

“Per rendere più efficace il concetto di “orrore verso le persone controllate dalla follia”, il bestiame è stato completamente ridisegnato‘ Dice i rappresentanti di Capcom.Vogliamo ottenere un Una perfetta sensazione di paura e solitudinedal non sapere cosa troverai dopo, anche più di quanto non fosse originariamente“.

Resident Evil 4 Remake sarà disponibile il 24 marzo 2023 per PC, PS5 e Xbox Series X/S.