Viene dal Brasile, si è trasferita dalla California in Italia e ha comprato tre case a un euro l’una: “Sono rimasta sorpresa”

Gli annunci di varie città che offrono le loro proprietà per cifre irrisorie non sono più una novità; Equivalente a un dollaro. Le condizioni in cui si trovano e l’intrigo delle loro collocazioni sono due elementi che invogliano molti ad acquistarli. Quando Rubia Daniele ha sentito parlare per la prima volta di alloggi economici in ItaliaSapeva che doveva vederli di persona. In tre giorni aveva già un biglietto aereo e un’auto a noleggio. Poco più di una settimana È l’orgogliosa proprietaria di tre case fatiscenti, acquistate ciascuna per un solo euro.

“Ero sorpreso. È una di quelle cose che devi vedere per assicurarti che sia vero”, ha detto Daniels, che vive a San Francisco, in California. L’infiltrato. Nel 2019 ha visitato il comune di Mussomeli in Sicilia e ha fatto un giro tra le proprietà. Una donna immigrata da Brasilia, Brasile, arrivata in California 30 anni fa, In questa regione italiana ha sentito il ricordo della sua casa d’infanzia.

Rubia Daniels ha deciso di scommettere un euro sulle case in Italia, dopodiché ha promesso di iniziare i lavori di ristrutturazione. rubia.daniels/inthislifepodcast

“La gente era così accogliente. Tutti volevano prendere un caffè con me. Gli agenti immobiliari mi hanno accolto come una sorella. Sono stati con me ogni giorno durante il mio soggiorno., è stato contato. Quindi, si è sentita ispirata e ispirata dalla storia di questa piccola città. Il motivo principale della loro adozione è legato alla sostenibilità. Come lavoratore nel settore solare, Sostiene che è necessario smettere di costruire e iniziare a rimodellare ciò che già esiste.

Lo era, spiegò interno, Ha già pianificato lo scopo di ciascuna delle sue proprietà. Una pensa di trasformarla in una galleria d’arte, un’altra per lei e infine, quella che la entusiasma di più, vuole che diventi un centro benessere. La startup della visionaria 49enne è iniziata nel 2019, ma la pandemia ha sospeso i suoi piani. Attualmente divide il suo tempo tra San Francisco e Musomeli.

La donna ha condiviso le facciate anteriore e posteriore della casa sul suo account Instagram @rubia.daniels

Il caso 1 è un rappresentante di Euro, l’organizzazione responsabile del progetto Musomeli, Confermata la vendita delle case ai suddetti media.

Queste proposizioni possono sembrare troppo belle per essere vereIn realtà sono una strategia di sopravvivenza. In alcuni casi, gran parte della popolazione che viveva in questi paesi o città si è trasferita in altre zone in cerca di migliori opportunità, quindi se queste misure non fossero utilizzate, In pochissimo tempo saranno disabitati.

La struttura si trova a Mussomeli, Sicilia, Italia rubia.daniels/inthislifepodcast

Mentre la natura e le viste incredibili sono l’attrazione principale, va notato che non tutte le città hanno posti dove stare o ristoranti. Inoltre, le case costano meno perché sono fatiscenti. Il “trucco” è far sì che la persona si prenda cura della proprietà con una cattiva immagine. Per essere fattibile è necessario un investimento enorme.

Tra le altre strategie, Nel 2021, nove città in Italia hanno invitato i cosiddetti millennial ad andare a donare 33.000 dollari per aiutare a ripopolare le città. Tra le opzioni c’era Civita, sull’orlo di un dirupo.

