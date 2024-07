Vietnam e Laos per la cooperazione economica a livello delle relazioni politiche

Nei colloqui ufficiali, iniziati dopo l’arrivo del leader vietnamita in visita di Stato, Lam e Sisoulith hanno anche chiesto di rafforzare lo scambio di esperienze nella gestione macroeconomica e nella lotta alla corruzione, nonché di migliorare le frontiere internazionali e i trasporti tra i due paesi.

Aumentare l’efficacia dell’associazione nei settori dell’istruzione e formazione, energia, agricoltura pulita, scienza e tecnologia, sanità, cultura e scambi interpersonali e interlocali sono state altre dichiarazioni rilasciate dai dignitari.

Secondo i rapporti, gli interlocutori hanno sottolineato in particolare la crescente grande amicizia, la speciale solidarietà e la cooperazione globale tra i due paesi nel corso degli anni, e hanno concordato di mantenere scambi e incontri ad alto livello e di rafforzare importanti meccanismi di cooperazione bilaterale.

Hanno sottolineato che, alla luce della mutevole situazione globale e regionale, è necessario aumentare le consultazioni, lo scambio di esperienze, il coordinamento e il sostegno reciproco per superare tutte le sfide e le difficoltà e costruire le loro economie indipendenti, integrate e indipendenti.

Lam e Sisoulith hanno parlato anche di rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza e difesa per affrontare le nuove sfide, e di coordinarsi e sostenersi a vicenda per garantire stabilità politica, sicurezza, ordine sociale e protezione in ciascun Paese. Hanno sottolineato che i due paesi continueranno a collaborare nella ricerca dei resti dei soldati volontari e degli esperti vietnamiti caduti nel territorio del Laos e nella restituzione dei loro resti in patria. Lavoreranno anche per migliorare i monumenti archeologici in onore dei combattimenti alleanza tra i due paesi indocinesi.

Al termine dei colloqui i presidenti hanno assistito allo scambio di accordi di cooperazione nei settori della sicurezza pubblica, della giustizia, dell’aviazione e agli accordi tra aziende. La Lam ha inoltre presentato 20 vetture destinate agli importanti eventi dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico essere organizzato in Laos quest’anno.

Il presidente vietnamita ha incontrato oggi anche il primo ministro laotiano Soneksay Sivadun, con il quale hanno concordato di cercare di aumentare il commercio bilaterale del 10-15% nel 2024.

Secondo le statistiche ufficiali, il commercio bilaterale nel 2023 ha superato i 1.640 milioni di dollari, e si stima che nella prima metà del calendario attuale abbia superato i 931 milioni di dollari in valuta statunitense.

Gli interlocutori si sono impegnati a trovare misure innovative che libererebbero risorse per rafforzare la cooperazione economica e hanno sottolineato la necessità di migliorare l’attuazione di progetti chiave nei settori dell’energia, dell’estrazione mineraria e della connettività delle infrastrutture.

Una volta terminato il suo soggiorno a Vientiane, il presidente vietnamita si recherà domani a Phnom Penh per una visita di Stato che si concluderà sabato prossimo.

memoria/mpm