Vietnam, Laos e Cambogia sono determinati a tenere un vertice parlamentare

Il nuovo meccanismo sostituisce la conferenza tra i comitati dei tre organi legislativi finora tenutasi, e i suoi obiettivi sono promuovere e rafforzare l’amicizia, la solidarietà e la cooperazione globale tra i tre Paesi.

La suddetta cooperazione si concentrerà sullo sviluppo sociale ed economico, la difesa e la sicurezza e lo scambio tra individui, per lo sviluppo sostenibile di ciascun paese e della regione in generale.

Il meccanismo promuoverà e monitorerà anche l’attuazione degli accordi, dei programmi di lavoro e dei progetti di cooperazione raggiunti dai tre governi, oltre agli accordi multilaterali di cui questi paesi sono membri.

Allo stesso modo, afferma l’agenzia di stampa VNA, promuoverà lo scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche nello svolgimento delle funzioni e dei compiti dei tre parlamenti e nell’assegnazione dei bilanci.

Lavorerà anche per trovare modi per mobilitare capitali da partner all’interno e all’esterno di Cambogia, Laos e Vietnam per attuare programmi e progetti nel triangolo dello sviluppo e in altre aree di cooperazione.

La dichiarazione che istituisce il vertice è stata firmata dai Presidenti dei Parlamenti del Laos, Saisomphon Phumvihan; Vietnam, Vuong Dinh Tonalità; e Cambogia, Heng Samrin, nell’ambito della 43a Assemblea parlamentare dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN).

Durante la sua permanenza qui, Dinh Hue ha incontrato il vice primo ministro cambogiano Min Sam An e hanno concordato di rafforzare la cooperazione in tutti i settori. I due leader hanno anche espresso la loro soddisfazione per il fruttuoso sviluppo delle relazioni di buon vicinato e della cooperazione bilaterale globale.

Il presidente dell’Assemblea nazionale del Vietnam ha anche tenuto un incontro con il primo ministro cambogiano, Samdech Techo Hun Sen, che ha elogiato i grandi successi della nazione vicina negli ultimi tempi, in particolare la ripresa e la crescita economica nell’era post-COVID-19. ..

