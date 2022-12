Vietnam post-Covid-19: un anno di intensa attività internazionale

Inserito da Moises Perez Mok

Capo corrispondente in Vietnam

Numerosi tour sono stati compiuti, soprattutto nella seconda metà dell’anno, dagli alti dirigenti della nazione indocinese, ognuno dei quali serve a dimostrare l’intenzione di Hanoi di essere un amico, un partner affidabile e un membro attivo e responsabile del comunità internazionale.

Particolare interesse, a livello nazionale e internazionale, ha suscitato la visita in Cina del Segretario Generale del Partito Comunista del Vietnam, Nguyen Phu Trong, che è stata considerata un’importante tappa nelle relazioni tra i due Paesi.

Fu Trung è stato il primo leader straniero ad essere ricevuto dal Segretario Generale del Partito Comunista (PCCh) e Presidente cinese, Xi Jinping, subito dopo il 20° Congresso Nazionale di quella potenza politica, che è stato interpretato come un chiaro segnale dell’importanza attribuita alla Partito Comunista. Rapporti tra partiti e stati.

La presenza del leader supremo vietnamita, tra il 30 ottobre e il 1 novembre, nel primo paese al mondo a stabilire relazioni diplomatiche con il Vietnam, ha rafforzato il vicinato amichevole, rafforzato la fiducia politica e approfondito il partenariato di cooperazione strategica globale con una visione verso il futuro.

La partecipazione del primo ministro vietnamita, Pham Minh Chin, al 40° e 41° vertice dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN), prima, e settimane dopo al più alto evento in 45 anni di relazioni tra di loro, eclissa anche. Il blocco regionale e l’Unione europea.

La società pensava, la società agiva

Phnom Penh, la capitale della Cambogia, ha ospitato il primo di questi forum e lì Minh Chinh ha chiesto di promuovere lo spirito di “pensiero comunitario e azione comunitaria” di fronte a un contesto internazionale instabile in cui la solidarietà diventa un fattore critico e una forza vitale per consentire all’ASEAN di mantenere la stabilità.

Salutando i risultati della regione nella lotta alla pandemia di COVID-19 e nella ripresa economica, il capo del governo vietnamita ha sollecitato la condivisione delle lezioni apprese sulla cooperazione e il coordinamento delle azioni nel controllo, nella risposta e nella prevenzione dell’epidemia.

Ha anche osservato che oltre alla tendenza allo sviluppo verde, gli Stati membri del blocco dovrebbero rafforzare la cooperazione per trasformare la trasformazione digitale e l’economia verde e circolare in un nuovo motore di crescita nella regione.

Nel frattempo, il vertice commemorativo ASEAN-UE si è tenuto a metà dicembre a Bruxelles, in Belgio, l’ultima tappa di un tour che in precedenza aveva portato Minh Chinh in Lussemburgo e nei Paesi Bassi.

Lì, il primo ministro ha approvato il sostegno del suo governo agli investimenti e alle attività commerciali delle aziende europee e ha chiesto all’UE di rimuovere presto il “cartellino giallo” contro i prodotti dell’acquacoltura vietnamita.

Nelle sue parole, Minh Chinh ha esortato le due parti a mantenere i loro obiettivi, rinnovare il loro pensiero e rafforzare i legami strategici per uno sviluppo equilibrato, equo e armonioso.

La pace come obiettivo e il dialogo e la cooperazione come strumenti

Ha inoltre sottolineato la necessità di classificare la pace come l’obiettivo e il dialogo e la cooperazione come strumenti, invitando a sostenere lo stato di diritto, la Carta delle Nazioni Unite e altri valori comuni, nonché a lavorare insieme per la pace, la stabilità, la cooperazione e lo sviluppo sostenibile in il Mare Orientale.

Altre visite importanti sono state quelle del presidente Nguyen Xuan Phuc in Corea del Sud, la più notevole delle quali è stata l’elevazione delle relazioni bilaterali al livello di un partenariato strategico globale, e quelle del presidente dell’Assemblea nazionale (parlamento), Phong Dinh Hue , in Cambogia, Filippine e Regno Unito.

In un articolo qui pubblicato in occasione del 77° anniversario della fondazione del Corpo Diplomatico (28 agosto 1945), il Ministro degli Esteri Bui Thanh ha sottolineato che in oltre 35 anni di rinnovamento, l’eredità e l’applicazione del Pensiero Ho Chi. Minh, la diplomazia vietnamita tiene la seduta.

Ha detto che il percorso da seguire è sviluppare una politica estera basata su indipendenza, autodeterminazione, pace, amicizia, cooperazione, sviluppo, multilateralismo, diversificazione, integrazione internazionale attiva, essere un amico, un partner affidabile, un membro attivo e responsabile. alla comunità internazionale.

Ha spiegato che il Vietnam mantiene relazioni diplomatiche con 190 paesi, inclusi collegamenti strategici e collegamenti globali con 30 paesi e relazioni economiche con più di 230 paesi e regioni. Ha inoltre firmato 15 accordi di libero scambio (ALS) ed è membro attivo di oltre 70 organizzazioni e forum multilaterali.

Arbe / MP