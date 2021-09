ViewSonic lancia il monitor 4K da 28 pollici + 150Hz con supporto PS5

il nuovo VisualizzaSonic VX2882-4KP È un nuovo schermo 4K Progettato per i giocatori che hanno bisogno di uno schermo con buone caratteristiche e un design rigoroso.

ViewSonic lancia un monitor 4K da 28 pollici 150Hz con supporto PS5

lo schermo VisualizzaSonic Potrebbe facilmente passare a un monitor desktop classico, ma le sue caratteristiche suggeriscono il contrario, con frequenze di aggiornamento elevate e supporto per FreeSync Premium e tempi di risposta ridotti.

Lo schermo ci offre un’alta frequenza di aggiornamento ma è strano 150Hz, che è leggermente più alto dei classici 144Hz Utilizzato da molti monitor attuali. Anche se va notato che questa frequenza di aggiornamento viene solitamente utilizzata con schermi 2K e non 4K, quindi avremo bisogno di una scheda grafica che sia molto in grado di giocare a 144 fotogrammi.

VisualizzaSonic Scegli una tavolozza IPS Per tempi di risposta bassi, sebbene la sua luminosità sia di soli 300 nits, quindi manca di tecnologia HDR.

L’azienda vuole offrire uno schermo con buone caratteristiche, nonostante i sacrifici in altri aspetti. Il pannello non è a colori a 8 bit, poiché in molti monitor attuali hanno invece utilizzato un file Pannello FRC a colori fai-da-te a 6+ bit

Dicono che VX2882-4KP È PS5 Ready, che approvi per PlayStation 5 e anche per altre console simili, come Xbox Series X/S.

Il monitor ha due porte HDMI 2.1, due porte DP 1.4 e una porta USB-C con modalità DP Alt.

Lo schermo è stato messo in vendita in Giappone ad un prezzo $ 830. Per la regione occidentale, questo prezzo dovrebbe essere più competitivo.