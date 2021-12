Villareal vs. Juventus, Ottavi di Champions League 2021-2022: data, giorno, ora, quando e dove si svolgerà l’andata e ritorno

il Villareal Continua il suo sogno dell’Europeo maggiore e proseguirà il suo percorso nella Champions 2021-2022 agli ottavi di finale, per prendersela su di sé. Juventus di Massimiliano Allegri.

Il Sottomarino Giallo è arrivato secondo nel suo girone dietro il Manchester United, che non ha potuto giocare in questo sorteggio, né il Real Madrid perché erano spagnoli, ma avevano un potenziale rivale per le altre sei squadre che si sono classificate al primo posto nel loro girone. In base a queste regole, un errore di rilancio ha causato l’infortunio iniziale del Villarreal da parte dello United. Dopo aver realizzato questo, il ruolo della squadra inglese è stato messo da parte e un’altra palla è stata tirata fuori dal nome del Manchester City. Questo fatto ha generato molte polemiche e Ha dovuto ripetere l’intera lotteria. Nel nuovo sorteggio, il Villarreal ha battuto la Juventus.

Villareal vs. Juventus, Ottavi di Champions League 2021-2022: data, giorno, ora, quando e dove andare

L’andata si giocherà a La Ceramica nel febbraio 2022 e la squadra di Emery giocherà in casa dopo essere arrivata seconda nel proprio girone alle spalle del Manchester United e non aver iniziato come maglia.

IDA .gioco Villareal vs. Juventus Data Febbraio 2022 stadio Stadio di ceramica a Villarreal un programma 21:00 Televisione Movistar Champions League

Juventus vs. Villarreal, Ottavi di Champions League 2021-2022: data, giorno, ora, quando e dove andare

Una volta giocata l’andata, il ritorno si giocherà poche settimane dopo, a marzo, e Sottomarino Giallo giocherà il pass per i quarti di finale da ospite allo Juventus Stadium di Torino.