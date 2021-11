Villarreal – Barcellona in diretta | Trasmissione in diretta del campionato spagnolo Santander | Gli sport

exAbitare

Frenkie De Jong, durante la partita della stagione. AFP7 tramite Europa Press (Europa Press)

Segui la partita del round 15 di Campionato di Santander Tra Villarreal e Barcellona si gioca stasera alle 21:00 (ora della penisola spagnola) a La Ceramica. Dopo che Xavi Hernandez ha vinto per la prima volta da allenatore Al Camp Nou contro l’EspanyolIl gruppo Azulgrana visita la piazza irregolare del Villarreal. Team Unai Emery Ha avuto solo tre vittorie in campionato, tutte e tre in casa. “Sono molto contento della reazione della squadra, abbiamo vinto tanti duelli, stiamo pressando bene, ma se non vinciamo… sarà una partita difficile, più nel loro campo, con dimensioni più piccole del solito. Ha spiegato Xavi nell’anteprima preliminare che hanno uno dei migliori allenatori del mondo.” Spagna Il Barcellona occupa il settimo posto in classifica con 20 punti, dieci punti di vantaggio sulla capolista Real Madrid.

Rulli, Pau Torres, Albiol, Juan Foyth, Alfonso Pedraza (Estobiniano, MD 64), Kabwe, Yeremi Pino (Chukwezi, MD 64), Parejo, Moi Gómez, Trigueros e Arnot Danjuma 1 Ter Stegen, Alba (Oscar Mingusa, minimo 70), Ronald Araujo, Eric Garcia, Pique, Nico Gonzalez, Frenkie de Jong, Busquets, Depay, Abdessamad Azazzoly (Osmane Dembele, minimo 65), Pablo Pez Gavira obiettivi 0-1 min 47: Frenkie de Jong. Regola Cesar Soto Grado cartellini gialli Yereme Pino (almeno 25), Alba (almeno 25) e Becky (almeno 43)

nuovi post M74 (0-1). Trigueros sbaglia il gol del Villarreal. M71 (0-1). Al posto dell’infortunato Alba entra in campo Mingueza. M69 (0-1). Alba chiede di cambiare. M66 (0-1). Appare Dembele. I francesi sostituiscono l’adoratore. READ Panama torna contro El Salvador e si consolida al quarto posto M65 (0-1). Doppio cambio in Villarreal: Chukwueze ed Estupiñán sostituiscono Yeremy Pino e Pedraza. M 63 (0-1). Albiol ha protestato che Eric Garcia lo ha preso dopo un calcio d’angolo. Juan Irigoyen 13 minuti fa M59 (0-1). Asta incrociata di Danjuma. La palla non ha trovato la porta di Ter Stegen. Juan Irigoyen 19 minuti fa Juan Irigoyen 21 minuti fa M55 (0-1). De Jong cerca Memphis. L’attaccante contro Rowley non ha ragione. Il portiere respinge di piede il tiro del Barcellona. Juan Irigoyen 22 minuti fa M49 (0-1). Due minuti dopo. De Jong festeggia il suo primo gol stagionale. Juan Irigoyen 28 minuti fa M: 49 (0-1). GOOOOOL DI BARCELLONA. Juan Irigoyen 29 minuti fa M47 (0-0). Un tiro potente di Alba. La palla è deviata a Memphis e De Jong ha spinto la palla in rete. Il VAR recensisce lo spettacolo. Juan Irigoyen 30 minuti fa M46 (0-0). Inizia il secondo tempo. Juan Irigoyen 34 minuti fa I giocatori tornano in campo. Juan Irigoyen 35 minuti fa La fine del primo tempo. Juan Irigoyen 51 minuti fa M45 (0-0). Verranno giocati altri quattro minuti. Juan Irigoyen 54 minuti fa M43 (0-0). Cartellino giallo per Pique per fallo su Trigueros in mezzo al campo. Juan Irigoyen 57 minuti fa M40 (0-0). Al 5′ Pique è sceso sull’erba dell’area per tagliare una pallottola. La palla ha colpito la mano del difensore. READ News: favorite della Serie A e prossimi impegni delle italiane in Champions League Juan Irigoyen 58 minuti fa M 38 (0-0). Ter Stegen, di petto, respinge il potente tiro di Danjuma. Ancora una volta, Pau Torres ha iniziato la partita. M36 (0-0). Riscaldamento di Lenglet. I medici del Barcellona curano il cuore della difesa uruguaiana. Visione diretta completa

