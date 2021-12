Villarreal – Rayo Vallecano in diretta streaming: LaLiga Santander, oggi, in diretta

L’Europa da diverse angolazioni

Con un sacco di sapore continentale. Rayo Vallecano e Villarreal si incontrano nel mezzo Due momenti di fermento internazionale. Quelli di Andoni Iraola, rivelazione e rivoluzione della stagione, continuano a insistere per la loro nomination europea; Quelli che hanno perso contro Unai Emery in campionatoArrivano dopo la vittoria in Champions, dove si sentono più a loro agio.

“Sono una squadra coraggiosa, Con molte dinamiche di attacco Non ci faciliterà le cose, ha confermato in conferenza stampa il tecnico giallorosso, che ha definito l’incontro “una chiave”. Non è senza ragione. Sull’erba è previsto uno scontro offensivo. Due squadre suggeriscono sempre risultati migliori o peggiori. Nel caso del Villarreal, con un certo disgusto per l’altro. Con errori multipli in uscita di palla o errori difensivi non comprimibili, il suo posizione in classifica È decisamente al di sotto del suo suggerimento.

Altrimenti nei visitatori. Quelli di Iraula non solo convincono, ma vincono. Soprattutto a Vallecas, dove non hanno ancora persoSette vittorie, un pareggio, 17 gol a suo favore e solo tre contro di lui. Oltre a Real Madrid e Siviglia, I fulmini sono l’unica squadra Dalla concorrenza imbattuta in casa. Per ottenere qualcosa dal feudo di Vallecano bisogna rimboccarsi le maniche. ma bene. A parte loro, sì, a loro costa molto di piùUna vittoria e cinque sconfitte. La Ceramica, lo stadio della Champions League, misurerà la fame in Europa. / Foto: Villarreal CF