Vince il Milan in testa e Juan

Il Milan non aveva niente, ma è riuscito a vincere 1-0 in casa contro l’Emboli Il calcio ha cinque punti di vantaggio sull’Inter (Ha due partite in meno, questa domenica viene al Torino). La Juventus ha vinto, non ancora vinto Palo DipalaHa accumulato 11 imbattuti ed è alle fasi di qualificazione per la prossima Champions League.

A San Ciro il gol del Milan arriva su punizione di Oliver Giroud, rimbalzata sulla parete e parata dal difensore centrale Pierre Kaloul. Da fuori area ha messo su un calcio d’angolo grande per dare la vittoria alla sua squadra. Settimo posto senza perdere contro Rosonero, che era lì da tempo Sladen Ibrahimovic In riempimento, il 40enne svedese si trasferisce ad un altro scudetto.

Tutore Morata per Zoo

Juventus in fiamme per la Champions League (EFE).

Uno sguardo alla rivincita di Champions League contro il Villarreal (pareggio 1-1 all’andata in Spagna) Juve Da spettatore ha battuto il Samperia 3-1 finendo quarto in 15 partite senza sconfitte. Tavola in Italia. Palo Dipala, infortunato, non era nemmeno in panchina.

Arrivederci anche a te

Alvaro Morata ha segnato una doppietta per Allegri, che ha avuto un match a loro favore: l’altro gol è stato contro il difensore giapponese Maya Yoshida, e Il portiere Szczesny ha parato un rigore di Contreva Dopo una buffa mano di Rabiot. Sconto per il proprietario di casa Abdelhamid Sabri.