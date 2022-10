Vinci un ferro a vapore verticale di Rowenta

Disinfetta, rimuove le rughe, pulisce e profuma tutti i tipi di tessuti. Questo è il ferro da stiro verticale Rowenta avanguardia Disponibile per gli utenti registrati sul web.

il totale, Tiriamo fuori cinque piatti, Il valore di ciascuno è di € 109,99, che è un premio molto utile per la casa. Questa innovativa e portatile spazzola a vapore, a cui puoi aggiungere profumo per profumare i tuoi vestiti, è la prima nel suo genere.

Dispone di un esclusivo sistema di testine intercambiabili di facile utilizzo per sterilizzare e rimuovere facilmente rughe, pelucchi e polvere da tutti i tessuti per la casa. Il suo tempo di riscaldamento è incredibilmente veloce, in soli 25 secondi puoi iniziare a usarlo. Inoltre, prenditi cura della tua casa e dei tuoi vestiti eliminando fino al 99,99% di virus, batteri e germi grazie alla combinazione di alta temperatura e pressione del vapore.

La partecipazione a questo giveaway è limitata a una volta per utente. La scadenza per la partecipazione è il 25 ottobre 2022, con i vincitori noti il ​​26 ottobre.

C’è un modo esclusivo per partecipare da parte degli utenti registrati del sito web avanguardia Consiste nella compilazione del form, il cui link è di seguito:

