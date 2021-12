VIPER VENOM DDR5, cluster di memoria fino a 6200MHz

marchio di fabbrica fibra Visualizza nuovi gruppi di memoria Veleno di vipera DDR5Che sarà lanciato nel primo trimestre del 2022 a velocità fino a 6200 MHz.

VIPER VENOM DDR5, kit di memoria ad alte prestazioni per Alder Lake

L’azienda interviene con l’ultima aggiunta al suo catalogo, Memories Veleno di vipera DDR5, che verrà lanciato sul mercato nelle varianti con e senza illuminazione RGB, e velocità comprese tra 4800 MHz fino al 6200 MHz.

La capacità del gruppo può variare da 16 GB a 32 GB. Essendo memorie DDR5, al momento funzionano solo con processori Intel Core “Alder Lake”. A velocità fino a 6200 MHz, la differenza di velocità di memoria rispetto ai moduli DDR4 è significativa.

purtroppo VIPER non ci ha fornito i tempi CL E nessuna informazione sul prezzo dei suoi moduli di memoria, anche se queste informazioni saranno presto disponibili.

La variante con luce RGB è indirizzabile, quindi l’illuminazione può essere facilmente sincronizzata con altri componenti del computer, anche il caso. Queste memorie sono inoltre dotate di una funzione ECC su chip, che consente la correzione attiva degli errori per migliorare l’integrità dei dati e aumentare le prestazioni e la stabilità. Le memorie sono realizzate in circuito stampato a 10 strati di alta qualità, per un’eccellente trasmissione del segnale senza interferenze.

serie di note Veleno di vipera DDR5 Sarà disponibile nel primo trimestre del 2022 presso i principali rivenditori in tutto il mondo. Speriamo che i prezzi non siano troppo alti e che ci sarà abbastanza stock quando raggiungeranno i negozi. Ti terremo informato.