virale | Gli ospiti di un hotel in Italia addebitano solo un euro a notte per i suoi ospiti Tendenze | Facebook | nnda | nnni | Laterale

Un annuncio ha rivoluzionato i social in Italia e si è diffuso rapidamente in tutto il mondo. “Stupido albergo” , Situato a Rimini e vicino alla spiaggia, è diventato una tendenza lanciando un bellissimo annuncio in cui fanno pagare solo un euro a notte (più di un dollaro). Qui vi raccontiamo cosa c’è dietro una proposta che può essere accettata solo da chi osa affrontare una strana condizione.

L’offerta non è solo glamour, promette ai viaggiatori di stare nel lodge per cinque notti e pagare un euro, ma non tutto è fantastico poiché i visitatori rischiosi dovranno dire addio alla loro privacy, come?

Telecamere in funzione all’interno dell’hotel: la realtà dell’offerta

Il direttore dell’hotel Fabio Siva ha rivelato ai media italiani TGCOM24 , Gli ospiti saranno prenotati nelle loro stanze 24 ore al giorno, proprio come il reality show ‘Grande Fratello’, perché viviamo “L’era digitale”. “Saremo tutti online contemporaneamente. Saremo tutti su Facebook, Instagram, DickTalk, Twitch. Tutti dovrebbero vederlo., pensò.

Tutto ciò che accade all’interno delle camere, la sala centrale per la colazione, il terrazzo con vasca idromassaggio per quattro persone, le telecamere registreranno con altri comfort. L’idea è che le coppie che acconsentono a restare possano mettersi in contatto tra loro “Per quanto possibile” Ho davvero bisogno di materiale da usare.

Come previsto, “Valanga di petizioni” Non ci volle molto perché arrivassero per prendere una stanza Facebook Dove si dice che è iniziato il processo di casting. Un fatto bizzarro è che è adatto agli animali domestici, quindi anche gli animali domestici possono partecipare alle registrazioni.

Dove sarà visto? Fabio Siva, puoi seguire tutti gli eventi su Twitch 24 ore su 24, su YouTube e Facebook.

Lo ‘Stupido Hotel’ si trova a quattro chilometri da Rimini in Italia e ha un punteggio alto (oltre 9) sul portale di prenotazione booking e non accetta minori nelle sue strutture.