Virgin Galactic ha svelato il suo equipaggio per tornare nello spazio questo mese

Virgin Galactic ha riportato l’equipaggio nello spazio alla fine di maggio. Gli specialisti della missione a bordo del Modulo 25 convalideranno l’esperimento degli astronauti prima del primo volo commerciale della Virgin Galactic, il Galactic 01, previsto per la fine di giugno.

Il team Unity 25 che verrà lanciato dallo Spaceport America nel New Mexico sarà composto dall’istruttore astronauta senior Beth Moses, dagli specialisti di missione Christopher Hoy e Jamila Gilbert e dall’istruttore astronauta Luke Mace. VSS Unity sarà pilotato dal comandante Mike Masucci e dal pilota CJ Sturckow. Il comandante Jamil Janjua e il pilota Nicola Bissell voleranno con il VMS Eve.

L’obiettivo del compito è a Valutazione finale del sistema di volo spaziale completo e un astronauta prima dell’apertura per il servizio commerciale alla fine di giugno. Questo sarà il venticinquesimo volo e il quinto volo spaziale di VSS Unity.

“Abbiamo tutti lavorato per tornare nello spazio”, ha dichiarato Mike Moses, presidente di Spaceline Missions and Safety. “I nostri specialisti di missione sono stati selezionati per le loro diverse competenze e non avrebbero potuto essere meglio preparati per convalidare il nostro programma di addestramento degli astronauti e le nostre competenze complessive. Dopo questo volo, inizieremo a portare i nostri clienti nello spazio.

La specialista di missione Jamila Gilbert proviene dal New Mexico e volerà nello spazio dallo Spaceport America, a solo un’ora di distanza dalla sua città natale. In quanto latina di origine messicana Purepecha, Jamila si unirà alle prime 100 donne che raggiungeranno lo spazio. Lo specialista di missione Christopher Hoy è entrato a far parte di Virgin Galactic nel 2017 come ingegnere di scienze aeronautiche ed è co-fondatore del programma Black Leaders in Aerospace Scholarship and Training (BLAST) di Virgin Galactic. Chris, figlio di immigrati giamaicani dalla Florida, diventerà il 19esimo astronauta nero del mondo.

Da parte sua, ha detto l’astronauta addestrato Luke Mays è il nuovo membro dell’equipaggio della Virgin Galactic. che è arrivato dalla NASA quest’anno dopo 25 anni nell’industria aerospaziale. L’istruttrice astronauta senior Beth Moses volerà nello spazio per la terza volta con Virgin Galactic su Unity 25. È stata la prima donna a volare nello spazio su un veicolo spaziale commerciale nel 2019 e si è guadagnata le ali da un astronauta commerciale della FAA.