Virginia piange quando dà il benvenuto alle sue figlie a “Frozen” su GH: “Ricorda che combattente sei”

Virginia ha ricevuto una delle sue figlie nel frigorifero (video del telefono)

Dopo molta attesa e dopo aver visto gli altri partecipanti riunirsi con le loro famiglie, i conjelados finalmente sono arrivati Virginia. Tra le lacrime e gli abbracci, le emozioni sono state doppie da quando la comica ha avuto la possibilità di vedere le sue due figlie Grande Fratello. Inoltre, le giovani donne le hanno offerto parole di incoraggiamento e hanno persino ricalcato alcune tendenze delle loro madri sui social media.

Dopo alcuni giorni di attesa, mentre le giovani donne stavano per entrare martedì prima che Isabel venisse punita, le figlie di Virginia erano ansiose di incontrare di nuovo la madre. Così fu il primo ad entrare in Delphina. “Mamma, non muoverti, stai ferma. Ciao a tutti. Non posso credere che sto incontrando tutti. Vi dirò ciao. Sei bellissima, è bello vederti, mamma. Ti amo te. Sono orgoglioso di te. Sono felice. Sei una madre meravigliosa. Il parente dell'attore ha detto al Comico: “Che bella scarpa, per favore non muoverti, vediamo se cadi adesso e io muoio”.

“Sono così orgoglioso di te, sei nel Grande Fratello, ricorda sempre che combattente sei, tutti hanno lottato così tanto per essere qui, ma sai tutto quello che ho passato in questi anni, divertiti, ridi, divertiti”, disse Delfina a sua madre. La frase può essere intesa come un messaggio all'atteggiamento che Virginia ha in casa, dove al suo ingresso prometteva di far ridere tutti, ma dopo non aver trovato il suo posto nel gioco ha cominciato a “chiudersi” e a lamentarsi di varie cose e situazioni di convivenza.

Dopo aver visitato la casa più famosa del paese, la giovane vide che i giocatori stavano cucinando qualcosa, ma poiché erano “congelati”, non riuscivano a sollevare il cibo dal fuoco. Per questo ha deciso di andarsene: “Se stanno cucinando, qualcosa brucerà. Spengo (la stufa), penso che si spenga così. Sto toccando la cucina del Grande Fratello, dobbiamo fare un po' di pulizia qui. Ragazzi, vi sto salvando la vita.”

Approfittando dei suoi ultimi istanti, Delfina si è rivolta alla mamma e le ha detto tra le lacrime e un grande abbraccio: “Mamma, ti voglio bene, sono tanto felice per te. Sto bene e sono molto felice di averti qui. Sei bella.” Ma i sentimenti non finirono qui, appena la ragazza se ne andò, entrò sua sorella. Quando Virginia vide Mercedes sulla porta, pianse di nuovo ed espresse i suoi sentimenti.

“È bello vederti, sono così felice, sei bella, stiamo bene entrambi. Sono così felice di vederti, ti vedo così bene. Sono così orgoglioso, ti amo così tanto” . Sei una madre meravigliosa e sono così felice di vederti qui. Goditi l'esperienza, divertiti, sfrutta al massimo la casa, i tuoi colleghi”, ha detto. Mercedes a sua madre mentre entrava: “È un vero onore vederti qui.”

Dopo aver donato amore e affetto alla madre, la giovane ha girato il resto della casa, ma si è fermata subito quando ha visto il letto del comico. “Oh, tutta la roba della mamma. Metto le foto a portata di mano perché non ci vedremo lì. Stampelle. Cosa ha fatto Virginia?”, ha espresso la ragazza, riferendosi a quello che dicono sulla condivisione sui social media. Poi , quando stava per lasciare la stanza, Mercedes finse di cadere, in un evidente riferimento a sua madre, un atto che gradualmente conquistò l'affetto della sua gente.

Alla fine della passeggiata, Mercedes tornò dalla madre e approfittò dei suoi ultimi secondi per rivolgerle qualche parola gentile: “Mamma, resta lì, resisti come una campionessa. Quelle scarpe, ci vediamo dopo”. con le stampelle. Ti amo, è un vero onore. Divertiti davvero.”

Una volta finite le sorprese e terminato Frozen, tutta la casa corse ad abbracciare Virginia. Con grande emozione, il giocatore ha espresso: “Sono molto emozionato, grazie perché ho potuto vederli entrambi. Ero convinto che ne avrei visto solo uno. Andiamo d'accordo con il padre, andiamo d'accordo e ci aiutiamo a vicenda quando qualcuno ha un problema. Sono quasi morto, è stato emozionante. Sono emozionato. “Delfina non mi ha parlato di Mercedes e non potevo immaginare di vedere Michie. Era bellissima.”