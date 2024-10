Visa presenta una nuova piattaforma per asset tokenizzati | Risparmio | I miei soldi

Visa sta aiutando a connettere le valute fiat esistenti alle blockchain attraverso Visa Tokenized Asset Platform (VTAP), un nuovo prodotto progettato per aiutare le istituzioni finanziarie a emettere e gestire token supportati da valute fiat su reti blockchain.

La soluzione VTAP è disponibile sulla Visa Developer Platform per i partner degli istituti finanziari partecipanti in modo che possano creare e provare i propri token supportati da fiat in un sandbox. Ambiente di test VTAP.

Visa dispone di una rete globale di oltre 15.000 istituti finanziari e aiuta a facilitare le transazioni in valuta fiat senza interruzioni in più di 200 paesi e territori. Ora Visa sta applicando la sua esperienza nelle nuove tecnologie, come i contratti intelligenti, per consentire alle banche di emettere e trasferire token supportati da valute legali attraverso le reti blockchain.

“Visa è in prima linea nei pagamenti digitali da quasi sessant’anni e, con l’introduzione di VTAP, stiamo ancora una volta dettando il passo al settore.” ha affermato Vanessa Colella, leader globale, innovazione digitale e alleanze presso Visa.

“Siamo molto entusiasti di sfruttare la nostra esperienza di codifica per aiutare le banche a integrare le tecnologie blockchain nelle loro operazioni.”.

VTAP è una soluzione sviluppata dagli esperti blockchain di Visa. La piattaforma è una soluzione B2B progettata per consentire alle banche di aggiungere valute fiat alla rete blockchain in modo sicuro, continuo ed efficiente.

BBVA ha lavorato sul sandbox VTAP durante tutto quest’anno e ne ha testato le funzioni di base, tra cui l’emissione, il trasferimento e il riscatto del token bancario su una rete di test blockchain, Oltre alle interazioni simboliche con i contratti intelligenti. Il tutto con l’obiettivo di lanciare una sperimentazione live con clienti selezionati, a partire in Europa nel 2025 sulla blockchain pubblica di Ethereum.

“Siamo orgogliosi di continuare a guidare l’esplorazione di soluzioni tokenizzate con Visa attraverso la sua piattaforma VTAP.” ha affermato Francisco Marotto, responsabile Blockchain e risorse digitali presso BBVA.

